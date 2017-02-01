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01.02.2017 13:45

Северо-Западный банк Сбербанка в 2 раза увеличил портфель инвестиционных проектов

Северо-Западный банк Сбербанка в 2 раза увеличил портфель инвестиционных проектов
ПАО «Сбербанк России»

Количество инвестиционных проектов, профинансированных Северо-Западным банком Сбербанка в 2016 году, выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В настоящий момент оно превышает 200 штук.

В целом корпоративный кредитный портфель по итогам 2016 года превысил 545 млрд рублей.

«Инвестиционное кредитование в нашем корпоративном портфеле достигло 40%, и мы намерены продолжать увеличение этой доли», – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Курдюков.

На счету Северо-Западного банка Сбербанка крупнейшие проекты регионального и федерального значений: строительство атомных ледоколов на Балтийском заводе, крупнейшие в Европе торговые центры «Охта Молл» и «Европолис», развитие крупнейших фармакологических предприятий «Полисан» и «БСС», развитие сети гипермаркетов «Лента», строительство частной трамвайной дороги ЛСР.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»  


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Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
01.02.2017 13:45

Северо-Западный банк Сбербанка в 2 раза увеличил портфель инвестиционных проектов

Количество инвестиционных проектов, профинансированных Северо-Западным банком Сбербанка в 2016 году, выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В настоящий момент оно превышает 200 штук.
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ПАО «Сбербанк России»
01.02.2017 13:45
Северо-Западный банк Сбербанка в 2 раза увеличил портфель инвестиционных проектов
Количество инвестиционных проектов, профинансированных Северо-Западным банком Сбербанка в 2016 году, выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В настоящий момент оно превышает 200 штук.
ПАО «Сбербанк России»
31.01.2017 11:59
Новая методика рыночной оценки залоговых помещений разработана Северо-Западным банком Сбербанка
Северо-Западный банк Сбербанка совместно с СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (СПб ГУП «ГУИОН»; Предприятие) разработали методику оценки рыночной стоимости залоговых встроенных нежилых помещений.
ГК Эталон
27.01.2017 15:09
Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
ПАО «Сбербанк России»
26.01.2017 16:05
По услугам ЖКХ клиенты Северо-Западного банка Сбербанка совершили более 71 млн операций
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка в 2016 году совершили в пользу поставщиков услуг ЖКХ 71 млн операций. Объем платежей составил 113,6 млрд рублей, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.
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26.01.2017 15:52
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России
Банк «Санкт-Петербург» стал лучшим ипотечным банком в России по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards. Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2016.
ПАО «Сбербанк России»
25.01.2017 15:35
Сбербанк делится знаниями с вузами Санкт-Петербурга
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.01.2017 13:35
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Банк «Санкт-Петербург» осуществил выдачу средств ПАО «Совфрахт», головной компании группы «Совфрахт-Совмортранс», в рамках установленного кредитного лимита на сумму 500 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
24.01.2017 10:15
Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей
По итогам 2016 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка составил 346 млрд рублей, что на 10% выше показателей прошлого года.
ПАО «Сбербанк России»
23.01.2017 10:39
Корпоративный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 545 млрд рублей
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 31 декабря 2016 года составил 545 млрд рублей, что на 4% выше уровня прошлого года.
ПАО «Сбербанк России»
20.01.2017 15:20
110 операций в минуту совершали в 2016 году клиенты Северо-Западного банка в мобильном приложении Сбербанк Онл@йн
По итогам прошлого года клиенты Северо-Западного банка совершали 110 операций в минуту в мобильном приложении интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн.
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