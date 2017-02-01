Северо-Западный банк Сбербанка в 2 раза увеличил портфель инвестиционных проектов

Количество инвестиционных проектов, профинансированных Северо-Западным банком Сбербанка в 2016 году, выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В настоящий момент оно превышает 200 штук.

В целом корпоративный кредитный портфель по итогам 2016 года превысил 545 млрд рублей.

«Инвестиционное кредитование в нашем корпоративном портфеле достигло 40%, и мы намерены продолжать увеличение этой доли», – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Курдюков.

На счету Северо-Западного банка Сбербанка крупнейшие проекты регионального и федерального значений: строительство атомных ледоколов на Балтийском заводе, крупнейшие в Европе торговые центры «Охта Молл» и «Европолис», развитие крупнейших фармакологических предприятий «Полисан» и «БСС», развитие сети гипермаркетов «Лента», строительство частной трамвайной дороги ЛСР.

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