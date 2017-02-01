Младший брат Погребняка перешел в «Зенит-2»

Кирилл Погребняк, младший брат Павла Погребняка, бывшего нападающего сборной России и "Зенита" времен Дика Адвокаата, перешел в «Зенит-2».

Как 1 февраля сообщает Sportbox.ru, 24-летний футболист перешел из «Томи» на правах свободного агента, разорвав контракт с сибиряками.

За «Томь» Кирилл Погребняк выступал с 2011 года. За это время он провел в ее составе 87 матчей и забил 23 мяча. В настоящее время «Зенит-2» принимает участие в 18-м зимнем турнире МРО «Северо-Запад» на призы полпреда РФ в СЗФО.