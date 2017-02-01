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01.02.2017 13:41

Иран испытал новую баллистическую ракету

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган 1 февраля сообщил об испытаниях новой баллистической ракеты.

Как пишет RNS со ссылкой на Reuters ииранское агентство Tasnim, главы военного ведомства Ирана подчеркнул что, прошедшие испытания не нарушают условия «ядерной сделки» с Вашингтоном.

«Тесты прошли согласно нашим планам, и мы не позволим иностранцам вмешиваться в наши оборонные дела», — сказал Дехкан.

Ранее один из американских чиновников заявил, что Иран 28 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. По его словам, боезаряду удалось пролететь около 1 тысячи километров.

Как пишет 1 февраля Lenta, Конгресс США внесена резолюция о разрешении президенту страны использовать военную силу против Исламской Республики Иран в том случае, если та попытается получить ядерное оружие. Текст документа размещен на сайте Конгресса.

В нем указывается, что «Соединенные Штаты должны сделать все необходимое, чтобы гарантировать невозможность получения Ираном ядерного оружия». Отмечается, что «подобное стремление будет и впредь дестабилизировать регион» и «представляет угрозу не только для США, но и для их союзников».

Как следствие, американский президент наделяется правом использовать вооруженные силы против Ирана, чтобы не допустить получения им ядерного оружия, если сочтет необходимым. Резолюция внесена демократом Элси Хастингсом, одним из самых последовательных противников ядерной сделки с Ираном.


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