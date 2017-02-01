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01.02.2017 13:24

«Главстрой-СПб» возглавил Александр Лелин

Генеральным директором компании «Главстрой-СПб» назначен Александр Лелин. Его предшественник, Андрей Васильев, получил должность главы совета директоров: он будет контролировать стратегию развития и принимать ключевые решения.

Как сообщает 1 февраля пресс-служба «Главстроя-СПб», Александр Лелин получил повышение. До этого он около года работал первым заместителем гендиректора компании, придя сюда из «Ленстройтреста», который бизнесмен возглавлял в течение 13 лет.

Новому топ-менеджеру придется налаживать отношения с Госстройнадзором. В конце 2016 года «Главстрою-СПб» не удалось сдать в эксплуатацию 10 жилых домов в «Северной долине» и «Юнтолово». Также ведомство отказалось выдавать разрешения на строительство еще пяти домов в районе Парнаса.

Собеседники «Фонтанки» на строительном рынке связали отказы с конфликтом со Смольным из-за достройки стадиона на Крестовском острове. Бенефициаром «Главстроя СПб», как и бывшего подрядчика «Трансстрой», считается миллиардер Олег Дерипаска. А с «Трансстроем» Смольный в июле 2016-го со скандалом разорвал контракты на возведение арены.

Крупнейшие застройщики города осенью 2016 года добровольно помогли с достройкой стадиона. «Главстроя-СПб», по информации «Фонтанки», в этом списке не было.


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