Спикер ЗакСа: Если бы активисты встали на колени перед Исаакиевским и стали молиться, все бы пошло по-другому

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал намерение фракции единороссов ужесточить закон о депутатской деятельности, приравняв встречи депутатов к митингам. За инициативу в первом чтении проголосовали 39 депутатов.

В общении с журналистами 1 февраля Макаров предложил ещё посмотреть, какие будут поправки ко второму чтению, а затем вновь вспомнил акцию 28 января, когда 30 активистов во время службы подняли плакаты "Музей – городу!"

"Я ни разу не видел людей, которые мешают проводить службу, это затронуло чувства миллионов верующих. Мы сейчас гремим по всему миру как люди, позволяющие топтать православную веру", – заявил председатель ЗакСа.

Он добавил, что будь то не церковь, а мечеть, последствия акции были бы другими. "Если бы они вышли к храму, встали на колени и начали молиться, все бы пошло по-другому", – добавил он.

Напомним, что 28 января после встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм группа из порядка 30 активистов устроила акцию: во время богослужения протестующие против передачи Исаакия РПЦ подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей – городу!" Полиция не стала задерживать активистов: завершить свои действия протестующих попросили сотрудники музея.