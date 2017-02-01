Смольный доверил уборку «Фаэтону»

Выходец из «Фаэтона» и «Созвездия Водолея» за год получил контракты на уборку дорог на полмиллиарда рублей, потеснив городские предприятия. «Фонтанка» изучила историю успеха.

С августа прошлого года молодая компания «Техно-Сервис» превратилась в основного подрядчика дирекции транспортного строительства по уборке дорог. Компания выиграла 12 из 13 лотов на 374 млн рублей, обогнав по числу госзаказов небольшие предприятия самого Смольного – «Курортное», «Петродворцовое». Как выяснила «Фонтанка», «Техно-Сервис» приобрел выходец из структур Владимира Хильченко. Но глава комитета по госзаказу, работавший в «Фаэтоне», о победах бывших коллег совсем ничего не знает.

Дирекция транспортного строительства отвечает за содержание десятков дорог в Петербурге — Витебский проспект, часть Парашютной улицы, набережной Обводного канала, дороги вокруг стадиона на Крестовском острове. Все они построены или реконструированы, но еще не переданы комитету по благоустройству. Эта процедура занимает до нескольких лет. Новые магистрали сначала вводят в эксплуатацию, оформляют в городскую собственность. И только потом, через конкурс, — передают городским предприятиям.

До середины прошлого года уборкой дорог с неоформленными документами тоже занимались городские фирмы. Львиную долю всех конкурсов выигрывал «Автодор СПб». Все изменилось в августе 2016-го. Компания вдруг перестала участвовать в тендерах дирекции, и почти все контракты достались единственному участнику — новичку «Техно-Сервис».

Одновременно в августе прошлого года «Техно-Сервис» сменил собственника. Им стал Владимир Алексеев, многолетняя карьера которого связана с холдингом «Фаэтон».

Владимир Алексеев был публичной фигурой в 2000-х. Тогда он возглавлял Ленинградский областной топливный союз – лоббистскую структуру, созданную для отмены «акцизной» реформы. Соучредителем союза был «Фаэтон», а в 2008-м кресло президента союза занял Михаил Снопок, нынешний владелец этой группы компаний.

Холдинг «Фаэтон» – когда-то мощнейшее из городских предприятий с миллиардными оборотами. Его в начале 1990-х основал Владимир Хильченко. Ради бизнеса он оставил работу инженера-конструктора. Вместе с партнером Сергеем Снопком за 10 лет Хильченко превратил «Фаэтон» в масштабный холдинг. Ему принадлежала сеть из 42 АЗС, транспортные компании с тысячей единиц техники, сельхозпредприятия. Холдинг вел 70% торфодобычи в Ленобласти, занимался девелопментом и ЖКХ.

В 2004-м между владельцами «Фаэтона» случился разлад. Холдинг поделили. Сеть АЗС, тогда вторая по величине в Петербурге, перешла к Сергею Снопку. Девелопмент, транспорт достались Владимиру Хильченко. Он основал холдинг «Созвездие Водолея».

К Хильченко перешли и обслуживающие предприятия — Петроградская и Колпинская автобазы «Спецтранса». В одной из них и продолжил работу Владимир Алексеев. Затем возглавил дорожную фирму «Альянс», оформленную на топ-менеджера «Созвездия» Ольгу Копылову.

За последние 4 года все эти автопредприятия обанкротились. Им на замену и пришел «Техно-Сервис». В его парке больше 20 единиц техники, неохотно сообщили в компании, больше не став общаться с «Фонтанкой».

Для сравнения: у «Автодора СПб» парк в 200 единиц техники. Но в 2016-м он арендовал машины у «Техно-Сервиса» и отдал ему подряды на 53 млн рублей. Вдобавок Алексееву принадлежит фирма «Ресурс». В 2016-м она получила еще 54 млн подрядов у госпредприятия «Автодор СПб».

Игроки рынка сообщили «Фонтанке», что не слышали ничего ни о «Ресурсе», ни о «Техно-Сервисе». Но указали, что успехи компаний совпадают по времени с приходом в дирекцию транспортного строительства Вячеслава Урусова. Он возглавил ведомство в мае 2016-го.

Есть и другие совпадения. Параллельно, с 2015-го, усилил позиции «Фаэтон» Сергея Снопка. В 2014-м он продал госучреждениям топливо на 107 млн рублей, а через год — уже на 407 млн рублей, свидетельствуют данные СПАРКа. Новыми клиентами стали городская автобаза скорой помощи, центр управления парковками и ОАО «Коломяжское». Для «Фаэтона» рост продаж очень кстати. С 2009-го идет затяжное банкротство его структур.

В то же время с февраля 2015-го комитет по госзаказу Смольного возглавил Дмитрий Сачков. Он работал в «Фаэтоне» с начала 2000-х, до его разделения собственниками, и покинул группу в 2009 году.

По закону комитет размещает заказы городских ведомств стоимостью свыше 40 млн рублей. Однако фактически ведомство контролирует все бюджетные закупки в размере от 1 млн рублей, писал «Деловой Петербург». В прошлом году это стало поводом для проверки прокуратуры.

Впрочем, возможную связь легко отвергли. Дмитрий Сачков передал через пресс-службу, что не общается с Владимиром Хильченко с 2003 года, а с Сергеем Снопком — с 2008-го.

«С Дмитрием Сачковым мы не общаемся. А какая у него должность?» – ответил «Фонтанке» глава ГК «Фаэтон» Сергей Снопок. Успехи своей компании на ниве госзаказа объяснил проведенной реорганизацией и улучшением работы.

Дозвониться до Владимира Хильченко «Фонтанке» не удалось.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»