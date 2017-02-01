Макаров: Узнал от журналистов, что моя дочь занимается бизнесом

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров узнал от журналистов о том, что его дочь Анна Селегень занялась строительным бизнесом. В этом он признался самим журналистам в Мариинском дворце, сообщает корреспондент "Фонтанки".

"Я узнаю о своих родственниках от вас. Правильно, что вы это отслеживаете. Нет ли здесь конфликта интересов? Я вник в эту ситуацию. Вышла моя дочь за сына заместителя по науке Космической академии, который с середины 90-х занимается бизнесом. Я не хотел бы, чтобы она занималась бизнесом, но запретить ей это не могу. Я благодарен журналистам, что они информируют о том, что происходит в моей семье", – заявил он на пресс-брифинге в парламенте Петербурга 1 февраля.

Напомним, что ранее "Деловой Петербург" сообщил, что Анна Селегень, дочь спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, стала бизнес–партнером миллиардеров Кравцовых, вступив в совместный бизнес-проект по строительству элитного жилья. При этом несколько месяцев назад Макаров уверял общественность, что его дети «никаким бизнесом не занимаются».

Напомним, ранее "Фонтанка" писала о том, что дочь спикера ЗакСа Анна Селегень числилась в собственниках фирмы «Петрострой», которая занимается реконструкцией систем теплоснабжения.