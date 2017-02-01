Депутаты-эсеры поддержали единороссов в требовании расследования акции в Исаакиевском

Фракция "Справедливая Россия" в парламенте Петербурга 1 февраля поддержала единороссов в желании привлечь к ответственности активистов, устроивших 28 января акцию в Исаакиевской соборе, сообщает корреспондент "Фонтанки".

"Фракция "СР" поддерживает обращение в правоохранительные органы. На Марсовом поле на встрече с депутатами присутствовали православные жители Петербурга. Сейчас проводится большая работа по обсуждению судьбы Исаакиевского собора. Идёт работа и с Православной церковью. В этих условиях поступок лиц, которые заманили людей в Исаакиевский собор, является преступлением против жителей нашего города. Эта акция направлена против разумного решения вопроса, на эскалацию напряжённости", – заявил с трибуны парламента депутат Алексей Ковалев.

Напомним, что 28 января 2017 года группа людей после встречи с депутатами ЗакСа Петербурга на Марсовом поле пошла в Исаакиевский собор и во время церковной службы подняла плакаты "Музей – городу!"

Отметим, что фракция "Единой России" обратилась в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет России, министру МВД РФ с просьбой привлечь к ответственности причастных к акции лиц, в том числе сотрудников музея "Исаакиевский собор".