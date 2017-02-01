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02.02.2017 10:05
2 Комментариев

Телекомы перетягивают провод

«Ростелеком» проиграл конкурс на эксплуатацию видеокамер наблюдения в Петербурге. На телекоммуникационном рынке столкнулись две равные по влиянию компании, которые поделили 70% всех абонентов.
Телекомы перетягивают провод
Архив/ Петр Ковалев/Интерпресс

В конкурсе на передачу данных с городских камер видеонаблюдения стартовая цена составляла 803,5 млн рублей. "Ростелеком" предложил выполнить работы за 767,4 млн, ООО «Престиж Интернет» сбил еще 4 миллиона и выиграл. Речь идет о 16 тысячах видеокамер, 5 тысяч из которых расположены во дворах. Специфика ситуации в том, что сами камеры по программе «Безопасный город» устанавливал именно «Ростелеком», привлекая к сотрудничеству и конкурентов (стоимость контрактов превысила миллиард). В других регионах сам же «Ростелеком» направляет информацию в центры обработки и хранения данных, однако в Петербурге сложилось иначе. Комитет по информатизации и связи утверждает, что требования к услугам в рамках сервисной модели идентичны по всем государственным контрактам, поэтому чиновники не опасаются низкого качества «неродного» обслуживания. В этом отдельном конкурсе, словно в капле воды, отразилась ситуация на телекоммуникационном рынке города.

Ощущение сенсации ослабевает, если понять, кто же все-таки переиграл «Ростелеком» на его поле. Головная компания «Престиж Интернета» – пермский «ЭР-Телеком Холдинг», второй интернет-провайдер страны и третий оператор кабельного телевидения.

В обоих сегментах доля холдинга превышает 10%. Учредителями компании являются, согласно системе СПАРК, два кипрских фонда, а контрольный пакет принадлежит Пермской финансово-производственной группе Андрея Кузяева, бывшего топ-менеджера «Лукойла» (вице-президентом ПФПГ в конце 90-х был Никита Белых, ныне отстраненный от должности губернатор Кировской области). В последние годы «ЭР-Телеком» предпринял настоящий штурм рынка, скупая компании в различных регионах. В основном – в сибирских городах, однако в конце 2013 года холдинг громко заявил о себе в Петербурге, выкупив крупного местного оператора Interzet. Одновременно появилась информация о том, что свою экспансию он продолжит за счет поглощения SkyNet за 30 млн долларов. «Фонтанка» писала, что в этом случае гости из Перми сравняются с "Ростелекомом" по петербургской абонентской базе. SkyNet, к которому тогда присматривались и другие операторы, так до сих пор и не продался — собеседники «Фонтанки» говорят, что это связано со слишком высокой назначенной ценой. Это, впрочем, не помешало «ЭР-Телекому» нарастить вес в Петербурге после покупки летом прошлого года «Вест Колла» (плюс 86 тысяч частных абонентов, из них 10 тысяч — корпоративные). Активность компании в Петербурге эксперты связывают и с тем, что она не смогла выкупить крупного московского оператора «Акадо» у Виктора Вексельберга, после чего решила сосредоточиться на второй столице.

Прежде чем присоединиться к «Безопасному городу», холдинг попробовал свои силы в «Безопасном доме» – это некоммерческое партнерство, которое работает над установкой домофонов и видеокамер на входных дверях. «ЭР-Телеком» стал его генеральным техническим партнером. На фоне крупных финансовых вливаний компания дважды за прошлый год размещала облигации — на 3 и на 5 млрд рублей.

По оценке генерального директора аналитического агентства Telecomdaily Дениса Кускова, у «ЭР-Телеком Холдинга» в городе порядка 540 тысяч абонентов, у «Ростелекома» – 560 тысяч (однако сюда входит и Ленобласть). Всего в городе около 1,7 млн пользователей широкополосного доступа в Интернет (ШПД), и у ближайшего преследователя «большой двойки» – все того же SkyNet — абонентов значительно меньше, около 170 тысяч, далее идут «Билайн» и «Эт Хоум». Так быстро выбиться в лидеры пермский холдинг сумел за счет агрессивного маркетинга — и грамотного подхода к административному ресурсу, говорят эксперты.

Рынок ШПД, несмотря на свою технологичность, несколько лет назад напоминал по своим методам обычную мелкую розницу. Только там, где ларечники поджигали друг другу торговые палатки, провайдеры резали провода. Войти в петербургские подъезды «ЭР-Телекому» помогло, в том числе, взаимодействие с чиновниками. В 2013-2014 годах именно «ЭР-Телеком Холдинг» под брендом «Дом.Ру» вводил участки бесплатного доступа к Wi-Fi на Невском проспекте. «Это недешевые работы, а инвестор взял их на себя, – говорит Денис Кусков. – Конечно, на отношениях с городом это сказалось, стало проще наращивать долю в ШПД и попадать в подъезды жилых домов – по крайней мере, те, которыми управляют ЖКС».

Запуск сети беспроводного Интернета в трех районах города с начала 2017 года — тоже дело рук «ЭР-Телеком Холдинга». Правда, в этот раз речь не шла о благотворительности или жесте доброй воли, сумма контракта составляет порядка 45 млн рублей.

Судя по всему, двоевластие на телекоммуникационном рынке Петербурга продолжится. Базовые тарифы у крупных операторов примерно равны – порядка 500 рублей в месяц за скорость 50-60 Мбит/c. Главной задачей для пермского холдинга и его петербургского представительства становится поддержание баланса после покупки «Вест Колла»: в отрасли известен эффект перетекания абонентов через некоторое время после приобретения компании со всей ее базой. У «Ростелекома» есть существенная фора в виде заключенных договоров с большинством застройщиков. Это позволяет компании первой заходить на территорию новостроек — а тем, кто приходит позже, приходится пользоваться инфраструктурой «Ростелекома». Конкуренты пытаются работать по той же схеме.

«Мы расширяем свою сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, прежде всего – в новостройках, – говорят в пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга». – Планируем, что за три года монтированная емкость нашей сети вырастет на 10-15%». Так что монополии петербургские абоненты могут пока не опасаться.

Из-за того, что операторы так плотно трутся плечами в Петербурге, их кадровая политика иногда входит в режим футбольного трансферного окна. Макрорегион «Северо-Запад» «Эр-Телекома» около двух недель назад возглавил заместитель генерального директора холдинга Лери Губкин. До середины 2016 года он был замдиректора аналогичного регионального филиала «Ростелекома». Примечательно, что сменил Губкин Сергея Гусева — который возглавил уральский ростелекомовский филиал.

Это не первый случай, когда приход Губкина на руководящую должность ознаменован для компании получением крупного госконтракта. В 2011 году «Ростелеком» с его назначением обошел ГУП «АТС Смольного» в конкурсе на предоставление услуг международной и междугородней связи для комитетов и районных администраций, затем выиграл конкурс на обслуживание системы электронного правительств и на предоставление доступа к порталу «Госуслуги» для районных МФЦ. Затем настала очередь модернизации баз данных петербургских поликлиник и больниц почти за 1 млрд рублей, а после – «Безопасного города». «Фонтанка» отмечала, что отец Лери Губкина преподавал в Университете аэрокосмического приборостроения, и среди его студентов когда-то числился нынешний губернатор города Георгий Полтавченко.

Николай Кудин


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комментарии пользователей (2)
Temp
2 февраля 2017 г. 10:28
Под видом "безопасного города" вводится тотальное наблюдение за всеми гражданами. За какой-то жалкий миллиард весь город превращается в систему негласного надзора неустановленных лиц за счет этих лиц. Здорово.
Udel
2 февраля 2017 г. 10:18
Что с естественными монополиями? Конкурсы смахивают на профанацию и формальность...
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