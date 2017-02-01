ЗакС утвердил Анну Митянину вице-губернатором Санкт-Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 1 февраля проголосовало за назначение Анны Митяниной вице-губернатором Санкт-Петербурга по социальным и медицинским вопросам. Депутатам её представил лично Георгий Полтавченко, сообщает корреспондент "Фонтанки" из Мариинского дворца.

"Анна Владимировна зарекомендовала себя как высочайший специалист, она владеет необходимыми знаниями. В ее задачи войдёт выстраивание многоуровневой системы здравоохранения, которая обеспечит качественное получение гражданами медицинской помощи, исполнение социальных обязательств города перед гражданами, развитие рынка труда – создание высокотехнологичных рабочих мест", – заявил губернатор городскому парламенту.

Также перед депутатами выступила сама Митянина, которая ранее встретилась со всеми фракциями городского парламента. "В мои обязанности будет входить принятие решений по самым больным вопросам. С вашей помощью и с помощью специалистов я надеюсь, что за работу мне не будет стыдно", – заявила Митянина.

Большинство депутатов высказались за ее кандидатуру, против выступили в "Партии Роста". Как заявила Оксана Дмитриева, профильный вице-губернатор не имеет специализированного образования и "познаний о социальной и медицинской сферах".

"Это не упрёк Митяниной. Это упрёк кадровой политике губернатора. Каждый приходящий говорит: я не профессионал, но буду учиться. Вот глава комитета по финансам Алексей Корабельников уже два года учится, а дефицит от профицита отличить не может. Почему не обеспечить кадровый рост руководителей клиник? Где кадровый резерв? Люди должны работать в отрасли", – заявила парламентарий.

Голосование было объявлено тайным: "за" проголосовали 26, "против" 16. Стоит отметить, что это наименьший возможный результат. По данным "Фонтанки", не голосовали за Митянину отдельные представители "Единой России", так фракция отреагировала на комментарии Митяниной во время встречи с фракцией "Яблоко". Как писала "Фонтанка", чиновница заявила, что завхоз ЗакСа Алена Кукушкина, которая в последнее время ужесточает порядки в Мариинском дворце, не является начальницей для депутатов. А поскольку Кукушкина – сотрудница аппарата ЗакСа, руководит которым спикер (и главный единоросс) городского парламента Вячеслав Макаров, то с поддержкой кандидатуры Митяниной со стороны депутатов от партии власти вполне могли возникнуть проблемы.

Напомним, ранее "Фонтанка" сообщала, что вице-губернатор Ольга Казанская написала заявление об отставке. Предполагалось, что причиной стали конфликты с фармацевтическим бизнесом, который настаивал на приватизации "Петербургских аптек", а также с рядом главврачей петербургских больниц. Сама Казанская сообщила, что хочет заниматься семьёй.

Отметим, что Анна Митянина работает в Смольном с середины 1990-х, в юридическом комитете она начала трудиться под началом Дмитрия Козака, в 2003 году стала председателем ведомства. До этого Митянина работала в юридический службе ЗакСа.