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01.02.2017 12:37
Дай гектар! Как получить кусок дальневосточной земли
С 1 февраля каждый гражданин РФ сможет претендовать на получение гектара земли на Дальнем Востоке. Говорим об этой программе с правовым обозревателем Павлом Нетупским и будущими переселенцами, председателем совета общественного движения "Дальневосточный гектар" Юрием Бугаевым и "потомком Ноя" Алексеем Рапопортом.
Подробнее о том, как получить кусок дальневосточной земли, и что с ним потом делать, читайте в материале Павла Нетупского "Открой бизнес на Колыме".
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