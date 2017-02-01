Дай гектар! Как получить кусок дальневосточной земли

01.02.2017 12:37

С 1 февраля каждый гражданин РФ сможет претендовать на получение гектара земли на Дальнем Востоке. Говорим об этой программе с правовым обозревателем Павлом Нетупским и будущими переселенцами, председателем совета общественного движения "Дальневосточный гектар" Юрием Бугаевым и "потомком Ноя" Алексеем Рапопортом.

Подробнее о том, как получить кусок дальневосточной земли, и что с ним потом делать, читайте в материале Павла Нетупского "Открой бизнес на Колыме".

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