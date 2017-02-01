Донецк после обстрела остался без воды

Столица Донбасса 1 февраля осталась без водоснабжения после утреннего обстрела города. О ЧП сообщили коммунальщики.

"Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", – говорится в сообщении КП "Вода Донбасса".

Как скоро проблема будет устранена, коммунальщики не сообщают.

Напомним, что в последние дни обстановка у линии соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике обострилась. В результате многочисленных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения непризнанной республики. Также зафиксированы повреждения жилого фонда и инфраструктуры Донецка и соседних районов.