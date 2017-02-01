Дан старт продажам в двух корпусах ЖК «Гольфстрим»

С 1 февраля ГК «Арсенал-Недвижимость» выводит на рынок квартиры в корпусах №1 и №4 квартала «Гольфстрим».

Цены за квадратный метр начинаются от 84 тыс. рублей (без учета скидки). Для покупателей, которые производят оплату в размере 100%, или приобретают жилье в ипотеку, предоставляется скидка до 12%. Узнать все подробности и забронировать квартиру по максимально выгодным стартовым ценам Вы можете по телефону: +7 (812) 320-0-320.

Строительство всех четырех корпусов ЖК «Гольфстрим» ведется одновременно, на данный момент возводится монолитный каркас зданий. Завершить работы на строительной площадке планируется в I квартале 2019 года. В продаже на данный момент представлены все 4 дома, покупателям предлагаются студии, 1-, 2-, 3-комнатные варианты, а также квартиры с террасами и евро-планировками.



Справка о ГК «Арсенал-Недвижимость»

