Первые петербуржцы получили паспорт болельщиков Кубка конфедераций

Выдача паспортов болельщиков матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года началась в Санкт-Петербурге сегодня, 1 февраля. Центр выдачи начал работу в бизнес-центре «Преображенский двор», на Литейном проспекте, 26.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", первым болельщиком, получившим специальный паспорт, оказался петербуржец Алексей Сидоркин. По его словам, в первый же день старта продаж билетов он вместе с женой подал заявку на покупку билетов на матч Португалия – Новая Зеландия. Вскоре он получил приглашение на сегодняшнюю церемонию. Паспорт ему вручил лично бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев. Вслед за Алексеем Сидоренко паспорт там же получили еще несколько десятков горожан.

Также на мероприятии присутствовали вице-губернатор Владимир Кириллов, возглавляющий Штаб по подготовке Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, посол «города-организатора Санкт-Петербурга» чемпионата мира по футболу, народный артист России Василий Герелло.

Напомним, паспорт болельщика позволяет покупать билеты на Кубок конфедераций – 2017 и чемпионат мира – 2018, совершать безвизовый въезд на территорию РФ иностранным гражданам. Кроме того, он даёт право бесплатного проезда на поездах между городами – участниками турниров, а также в общественном транспорте внутри этих городов.

Кубок конфедераций должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России. Турнир откроется в Петербурге матчем Россия – Новая Зеландия.