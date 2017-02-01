Минтруд: Реальные доходы россиян вырастут

Минтруд рассчитывает на позитивную динамику показателя реальных располагаемых доходов граждан в 2017 году, сообщил 1 февраля министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«В 2016 году нам удалось выйти из тенденции снижения, прежде всего, реальных заработных плат, и в среднем по России реальные заработные платы выросли на 0,6 процентных пункта. Это не так много, но, учитывая, что 2015 год был годом, когда реальные заработные платы сокращались, то эта тенденция переломлена. С учетом принятых решений, как нам представляется, в 2017 году выйти на позитивную динамику не только по заработной плате, но и реально располагаемым доходам», — цитирует Топилина RNS.

Кроме того, «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс» сообщает о том, что в Совете Федерации Максим Топилин заявил, что его министерство за три года намерено реализовать программу по приравниванию минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму.

«В течение нескольких лет, может быть трех лет или более длительного срока, мы можем реализовать эту программу», – сказал Топилин. Глава Минтруда подчеркнул, что МРОТ должен быть регионализован.