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01.02.2017 12:00
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Открой бизнес на Колыме

С 1 февраля каждый россиянин сможет бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке. Готовым осваивать таежные просторы чиновники предлагают бизнес-планы и обещают порой баснословные барыши.
Открой бизнес на Колыме
Архив/Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Ведь даже потерпев финансовое фиаско, ввязавшиеся в такую авантюру потом смогут продать земельные наделы.

Проект «дальневосточный гектар» официально стартовал 1 июня минувшего года, но пока получить в пользование 10 тысяч кв. метров на территории Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа вправе только россияне, проживающих в этих субъектах Федерации. С февраля государство начнет раздачу участков всем желающим.

Сто соток на душу

Оформить заявку на получение гектара можно через Интернет. Заявителем должен выступать совершеннолетний гражданин России, зарегистрированный на Едином портале государственных и муниципальных услуг – gosuslugi.ru. Получить такой «ключ» можно в ближайшем МФЦ или даже по почте. Выбор участка доступен уже сейчас – для этого необходимо открыть на официальном портале проекта специальную карту. По уверению представителей Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, предоставляться будут территории, выделенные белым или светло-зеленым цветом. Но предупреждают: участки в границах административных центров и ряда иных крупных населенных пунктов выделяться не будут. Также нельзя бесплатно получить земли, находящиеся на расстоянии менее 10 километров от городов с населением более 50 тысяч человек и в радиусе до 20 километров от 300-тысячных мегаполисов.

Закон также позволяет создавать «колхозы»: группы до десяти человек вправе получить в совместное пользование соответственно до десяти гектаров. Кроме того, при компактном расположении участков общей площадью 20 и более гектаров государственные органы должны оказать «содействие в обустройстве территории … посредством строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур». Хотя прямого указания на обязанность за счет бюджета построить дорогу, провести электричество и иные инженерные коммуникации в законе нет.

К заявлению достаточно приложить копию паспорта или иного удостоверения личности. Примерно в месячный срок со дня получения заявки уполномоченный орган высылает гражданину проект договора, который предлагается в месячный срок подписать и так же по почте вернуть. Еще через неделю контракт «ратифицируется» чиновниками и вступает в силу.

Заявитель вправе выбрать еще не внесенный в Единый государственный реестр недвижимости надел. В этом случае одновременно с заявкой следует представить скан с публичной карты – схему размещения испрашиваемого земельного участка. Его так называемое формирование будет осуществляться муниципалитетом бесплатно для получателя. Для защиты граждан от навязывания услуг третьих лиц в договор запрещается включать «требования к выполнению каких-либо работ или оказанию услуг, влекущих за собой дополнительные расходы гражданина, не связанные с предметом этого договора, а также какие-либо ограничения в использовании земельного участка, не предусмотренные федеральным законом».

Цель оправдывает средства

Заявитель вправе использовать полученный гектар по своему усмотрению, причем уведомить чиновников о выборе вида деятельности можно даже через год после оформления надела. Более того, ранее установленное разрешенное использование земельного участка не является препятствием для выбора получателем иного вида деятельности. Ограничения касаются только территориальных зон, в отношении которых утвержден градостроительный регламент. Но и в этом случае условно разрешенный вид использования допускается без получения разрешений и проведения публичных слушаний.

Особые правила касаются лесного фонда. Заготовка и иное использование древесины осуществляются в соответствии с лесным законодательством, в ином случае сплошная вырубка запрещена. При условии перевода такого участка в земли иных категорий его можно использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, дачного или личного подсобного хозяйства, а также фермерской деятельности.

«Дальневосточный гектар» предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет, но через три года и три месяца со дня заключения договора гражданин или «колхоз» обязаны отчитаться о фактическом освоении участка. Если декларация не будет подана в установленный срок, чиновники могут назначить внеплановую проверку. Вместе с тем уполномоченный орган не вправе расторгнуть договор, даже если за три года пользователь не начал освоение.

По закону контракт может быть прекращен, только если гражданин самовольно передал государственную землю «иноземцам» (в том числе компании с иностранным капиталом), сам отказался от договора либо умер и не оставил наследников. Кроме того, в судебном порядке надел может быть изъят в случае нарушения пользователем земельного или лесного законодательства, в том числе порчи земли, нарушения порядка использования участка и так далее.

По истечении пятилетнего срока пользователь вправе подать заявление о получении участка в собственность или аренду на срок до 49 лет. Отказ в фактически бесплатной приватизации земли допускается, только если заявитель допускал и не устранил выявленные нарушения. После оформления собственности земли можно продавать, дарить, завещать, но – только соотечественникам (иностранцев государство пускать не намерено).

Находка для инвесторов?

Для желающих ввязаться в такую авантюру чиновники предлагают три десятка готовых бизнес-планов. Они были выбраны по итогам всероссийского конкурса идей и проектов «Дальневосточный гектар». Бизнесмены могут заняться животноводством и растениеводством, производством разных товаров, малоэтажным жилищным строительством, охотой и рыбоводством, организацией туризма и досуга, построить гостиницу, автосервис, ресторан быстрого питания и многое другое.

Самый дешевый проект –  экстенсивная культивация гриба шиитаке на специальных бревнах. Покупка 500 таких бревен обойдется в 82 тысячи рублей и позволит за первый год заработать 190 тысяч рублей. Правда, в бизнес-планах вообще не приводится расчета расходов, доходов или иных финансовых показателей. Зато автор – молодой предприниматель из Находки Артем Дегтярев убежден в высоком спросе на экзотическую продукцию и даже в большом экспортном потенциале бизнеса.

Хотя журналисту «Фонтанки» он признался, что «факторы реализации проекта еще следует проверять на практике»: «Многое зависит от природных условий – они есть в Америке и Японии, но там климат отличается. Необходимого тепла в России вообще нет. При расчете бизнес-плана мы ориентировались на иностранный опыт», – пояснил Артем Дегтярев. Сам бизнес предлагается вести в режиме потребительской кооперации: получатель «дальневосточного гектара» закупает бревна и обеспечивает их содержание. В идеальном варианте, по мнению разработчиков проекта, для этого достаточно около 12 человеко-часов в месяц. Потом партнерская организация, именуемая находкинским предпринимателем агрегатором, по цене ниже рыночной выкупает выращенные грибы. Все риски, в том числе почти гарантированного в таежных условиях неурожая, возлагаются на покупателя «чудо-бревен».

Первоначальные инвестиции в  пчелиную пасеку оцениваются всего в 380 тысяч рублей и должны окупиться за шесть месяцев, то есть принести 200 процентов годовых. Правда, в бизнес-плане автор Сергей Бибеев вообще не учел ни заработной платы пасечника, ни текущих расходов, ни налогов. Как и риска, что насекомые могут заболеть и сдохнуть через неделю после покупки.

Для реализации проекта  выращивания клубники в открытом грунте достаточно 900 тысяч рублей, срок окупаемости – один год. Больше трети бизнес-плана занимает подробное описание сортов сей «неприхотливой культуры». «Клубничный рынок растет на 30-35 процентов в год, спрос существенно превышает предложение. Основное потребление клубники в России обеспечивается за счет импорта. У «клубничного бизнеса» большой потенциал роста», – убеждены в подготовившем проект Фонде содействия сельскому хозяйству. Как и Сергей Бибеев, авторы этого плана не учитывают налоги и зарплаты работников, которые будут выращивать, собирать и продавать клубнику. Кроме того, даже если все работы бесплатно намерен выполнять сам обладатель гектара, затраты в первый год превысят 1,4 млн рублей, а прибыль должна появиться только ко второму.

За восемь месяцев должно, по мнению авторов плана, окупиться  фермерское хозяйство по разведению кроликов, хотя потребуется уже 3 млн рублей. Причем половину предлагается получить в виде государственного гранта в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров». Такая программа действительно была утверждена Министерством сельского хозяйства РФ, но ее финансирование из казны планировалось только в течение 2012-2014 годов.

Быстрое таежное питание

А вот московское маркетинговое агентство Step by Step предлагает построить ресторан быстрого питания. Ведь во всем федеральном округе пока работает всего 175 фастфудов, в Магаданской области их только три, столько же и на Чукотке.

«Крупные международные сетевые рестораны (McDonalds, KFC, Burger King) не присутствуют в регионе», – констатируют маркетологи. Тогда как население, по их убеждению, готово и хочет быстро есть. В создание ресторана блюд американской кухни быстрого приготовления необходимо вложить 5,5 млн рублей, которые окупятся уже через 33 месяца. В бизнес-плане учтены все затраты, четко изложена организационная структура, служебная обязанность каждого сотрудника (включая охранника). Но – для получения «барышей» ресторан ко второму году ежедневно должен продавать 56 сэндвичей, 80 напитков, 32 порции мороженого и столько же пирожков и многое другое. Причем по ценам, превышающим стоимость брендовых блюд в московском и петербургском McDonalds. Сколько в таежной глуши найдется платежеспособных покупателей, никто не прикидывал.

Строительство автомойки потребует инвестиций в 4,1 млн рублей, но ожидаемая прибыль достигает 140 процентов годовых. Авторы этого проекта – члены молодежного правительства хабаровского края Иван Ильин и Юлия Осколкова подробно рассчитали все вложения в здание, оборудование, расходные материалы, зарплату персонала, тарифы, а также количество автомобилистов на Дальнем Востоке. Правда, для получения ожидаемого результата при круглосуточном режиме работы нужно помыть 83 автомобиля в день.

«Для открытия автомойки целесообразно взять земельный участок около трассы, где проходят пассажирские и грузовые потоки, – это обеспечит поток клиентов и будет гарантировать окупаемость проекта... Риск ошибки с размещением точки локации имеет большую степень вероятности и весомые последствия», – предупреждают разработчики проекта.

Павел Нетупский, для "Фонтанки.ру"

Справка:

По данным Росстата, средняя заработная плата в Дальневосточном федеральном округе всего на 2,4 процента ниже, чем у петербуржцев. Тогда как прожиточный минимум (фиксированный набор потребительских товаров и услуг) на 13 процентов дороже, чем в Северной столице.


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комментарии пользователей (35)
Xopb
1 февраля 2017 г. 14:00
alexadmin: А можно мост через Берингов пролив построить. И либералов за денежку пускать :-)
alexadmin
1 февраля 2017 г. 13:58
Бизнес план: огородить колючкой, поставить вышки по углам, несколько бараков. Через пару-тройку лет можно будет сдавать в аренду государству.
Сандер
1 февраля 2017 г. 13:49
Дорог нет, электричества нет, зима от 6 до 9 месяцев в году. Зачем, кому? Смысл? Для освоения этих земель нужен капитал, которого нет. Вот гектар в Крыму или на Курилах у горячих источников — можно и подумать.
Xopb
1 февраля 2017 г. 13:48
Вообще данная инициатива с бесплатным гектаром похожа на "разъезжайтесь отсюдова!" :-) Только туда забесплатно желающих нет ехать, а платить "подъёмные" государство не желает
Xopb
1 февраля 2017 г. 13:46
Udel:
А на болоте клюква...
Далековато ездить собирать :-)
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