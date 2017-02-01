ВЦИОМ: Россияне ищут культуру в кинотеатрах

Большинство россиян участвовали в культурных событиях в стране в прошлом году. Результаты исследования 1 февраля опубликовал ВЦИОМ.

Как сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения, в течение 2016 года 76 процентов россиян принимали участие в разного рода культурных событиях и мероприятиях. Это на 5 процентов больше, чем в позапрошлом году. В основном такими событиями были походы в кино (45%) и участие в местных праздниках (38%).

При этом 41 процент опрошенных интересуется театральными постановками и концертами и заявил о том, что намерен посетить в будущем такие мероприятия. Треть жителей страны расценивает состояние дел в сфере культуры как положительное, еще 52 процента считают его «средним», а 11 процентам респондентов происходящее не нравится. Улучшение ситуации в культуре заметили более трети опрошенных россиян.