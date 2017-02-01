Петербургская пенсионерка заплатила валютой за БАДы

В Красносельском районе Петербурга пожилая женщина купила у молодого человека биологические добавки за две тысячи евро.

Как стало известно "Фонтанке", 78-летняя жительница дома на Ленинском проспекте обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По предварительной информации, еще 27 января к ней в квартиру пришел молодой человек. Он предложил ей купить лекарство от всех болячек. Поверив незнакомцу, пожилая дама отдала ему 2000 евро (около 130 тысяч рублей) и стала обладательницей нескольких баночек с биологическими добавками.

Поняв позднее, что никакие БАДы не могут стоить таких денег, женщина решила обратиться в правоохранительные органы. Проводится проверка.