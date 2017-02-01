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01.02.2017 11:35

Начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленобласти суд признал мошенником

Начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленобласти Василия Лебедева признал виновным в мошенничестве Дзержинский районный суд Петербурга. С помощью поддельных документов Лебедев организовал себе солидную прибавку к зарплате.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, 31 января суд вынес приговор по делу о махинациях с зарплатой. Было установлено, что Лебедев предоставил в комитет по здравоохранению Ленинградской области поддельное удостоверение о присвоении и подтверждении высшей квалификационной категории по специальности «судебно-медицинская экспертиза», якобы выданное ему Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова. Это позволило предприимчивому эскулапу получить доплаты к основному заработку, и медик таким образом «заработал» более 350 тысяч рублей.

Прокурор заявил иск о возмещении ущерба бюджету, с чем подсудимый полностью согласился и возместил украденное. В качестве наказания за содеянное назначен штраф в 120 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как ранее писала «Фонтанка», Василий Лебедев фигурировал в материалах уголовного дела  о воспрепятствовании правосудию с использованием служебного положения, которое в июле 2015 года возбудил Следственный комитет. По версии следствия, с сентября 2014 года по май 2015-го неустановленные лица из руководства БСМЭ Ленинградской области давили на заведующую отделом экспертиз, чтобы было изготовлено заведомо ложное заключение о тяжелом заболевании ресторатора Ильхама Алиева для дальнейшего его освобождения из-под стражи.


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