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01.02.2017 11:20
30 Комментариев

В Петербурге встречи граждан с депутатами хотят приравнять к митингам

Депутаты петербургского ЗакСа проголосовали за приравнивание к митингам встреч парламентариев с избирателями. Соответствующий законопроект был внесён на заседании 1 февраля с голоса фракцией "Единая Россия", за него проголосовали 39 депутатов, семеро высказались против. Если закон будет принят, встречи законодателей с гражданами придется согласовывать с исполнительной властью.  

"Были допущены вопиющие случаи нарушения. Под предлогом встреч с избирателями отдельные депутаты устраивают митинги. Они используют лазейку в законодательстве, ее надо закрыть. Этот закон, конечно, объявят антидемократическим. Но порядок согласования митингов был признан конституционным", – заявил глава фракции "Единой России" Александр Тетердинко.

Он добавил, что под видом встречи с избирателями депутаты "могут устроить майдан".

Против законопроекта выступили оппозиционные депутаты. Максим Резник предложил не запрещать встречи с избирателями, а проверить действия Смольного, который не согласовывал депутатам митинг.

"Настанет время, когда вас в этом зале будет меньшинство, вы горько пожалеете о сегодняшнем решении", – заявил, в свою очередь, яблочник Борис Вишневский.

Депутат Оксана Дмитриева ("Партия Роста") отметила, что во время встречи на Марсовом поле она держала связь с ГУ МВД и беспокоилась за безопасность граждан. Также она добавила, что "Партия Роста" осудила последующую акцию в Исаакиевском соборе и назвала ее провокационной.

"Недопустимо устраивать 1937 год. Вы сеете религиозную рознь, на акции были совершенно разные люди",-  заявила в адрес единороссов Дмитриева.

Напомним, что 28 января на Марсовом поле состоялась встреча граждан с оппозиционными депутатами, посвященная передаче Исаакиевского собора Церкви. В ходе этого мероприятия, собравшего тысячи противников передачи, правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм группа из порядка 30 активистов устроила акцию: во время богослужения протестующие против передачи Исаакия РПЦ подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей – городу!" Полиция не стала задерживать активистов: завершить свои действия протестующих попросили сотрудники музея.  

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея Церкви вызвала большой резонанс в обществе.

Ряд городских депутатов, в частности, известный своею градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.

28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. 30 января депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов заявил, что намерен организовать крестный ход в поддержку передачи собора Церкви. Он убежден, что удастся собрать по меньшей мере 60 тысяч верующих.


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комментарии пользователей (30)
shurka
1 февраля 2017 г. 13:47
Bobanya: в присутствии и с "поддержкой" по почкам нацгвардией.
Яната
1 февраля 2017 г. 13:28
Нарушения как раз были на митинге НОДа: заявленная тема: "Ставки Центробанка" — а орали про Исаакий. Звучали призывы прямиком подпадающие под 282-ю статью, например: "Русский — значит обязательно православный". С этим как быть?
Jorgen
1 февраля 2017 г. 13:17
ptr78: Им же до Конституции как до туманности Андромеды, лишь бы сохранить свою власть и получить от этого максимальный доход.
Jorgen
1 февраля 2017 г. 13:15
А может эта свора подлых и лицемерных политиков с пониженной социальной ответственностью запретит нам справлять нужду без предварительного согласования с гауляйтером?
Willkinz
1 февраля 2017 г. 13:11
Цит.:""Были допущены вопиющие случаи нарушения. Под предлогом встреч с избирателями отдельные депутаты устраивают митинги. Они используют лазейку в законодательстве, ее надо закрыть. . . . заявил глава фракции "Единой России" Александр Тетердинко. Слушайте, какое лицемерие! Всем же понятно, что депутаты идут на эту "лазейку" поскольку органы исполнительной власти используют другую "лазейку" в законе, а именно отказ в согласовании митинга, т.к. на данном месте (улице, площади, поляне) якобы будет митинг другой, ранее заявленной организации, что в большинстве случаев оказывается враньём. "Самая близкая к народу партия" делает всё, чтобы ограничить волеизъявление народа, заткнуть людям рот и закрыть любое, даже самое безобидное, инакомыслие. КПСС просто отдыхает!
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