Петербуржца, устроившего резню в торговом центре, отправили в психбольницу

Суд направил на принудительное лечение мужчину, который среди бела дня напал с краденым мачете на продавца магазина во Фрунзенском районе Петербурга.

Как 1 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, в психиатрическую больницу районный суд направил 22-летнего мужчину, который обвинялся в покушении на убийство и разбое в торговом центре "Балкания Нова". На мерах медицинского характера настаивало гособвинение на основании нескольких психиатрических экспертиз, которые были проведены в ходе предварительного расследования.

Напомним, 29 января 2016 года злоумышленник зашел в магазин "Экспедиция", который находится в ТЦ. Он взял с витрины нож "мачете" и попытался его вынести, но это увидел продавец. Тогда разбойник ударил жертву тесаком и попытался убежать, однако позднее был задержан. Раненого 23-летнего продавца госпитализировали, его жизнь спасли врачи. Примечательно, что изначально задержанного отпустили под подписку о невыезде, однако потом он все-таки был вновь задержан и арестован.