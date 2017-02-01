В гибели людей при пожаре на скалодроме на Литовской обвинили двух сварщиков

Двоих мужчин задержали и предъявили обвинение по делу о крупном пожаре на скалодроме Rock Town на Литовской улице в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Петербургу, в причинении смерти по неосторожности 1 февраля обвинили двоих мужчин 1980 и 1989 года рождения. По версии следствия, 26 января они вели строительно-монтажные работы с использованием сварочного оборудования, которые и привели к пожару, уничтожившему скалодром на Литовской. При этом подозреваемые долго скрывались от правоохранительных органов.

Напомним, пожар на крупнейшем скалодроме Петербурга Rock Town возник во второй половине дня 26 января. Скалодром сгорел практически дотла. Потери расположенных рядом «Технопарка на Литовской, 10» и мебельного центра «Аквилон» относительно невелики. По официальным данным ГУ МЧС по Петербургу, общая площадь пожара в двухэтажном здании достигла 1000 квадратных метров, металлические конструкции обрушились на площади 800 квадратных метров. Пожар тушили по третьему (всего их пять) номеру сложности, были привлечены 24 единицы техники и 82 пожарных и спасателя.

В помещении скалодрома были найдены тела двоих погибших: женщины и мужчины, которого пока так и не удалось опознать. Еще четыре человека пострадали, из них двое в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).