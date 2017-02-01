Макаров: Устроившие акцию в Исаакии активисты оскорбили чувства миллионов верующих
Депутаты петербургского ЗакСа просят губернатора Георгия Полтавченко привлечь к ответственности активистов, устроивших акцию в Исаакиевском соборе. Запрос направлен от фракций ЛДПР и "Единая Россия" 1 февраля.
Напомним, что 28 января после встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм группа из порядка 30 активистов устроила акцию: во время богослужения протестующие против передачи Исаакия РПЦ подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей – городу!" Полиция не стала задерживать активистов: завершить свои действия протестующих попросили сотрудники музея.
Выступая перед парламентариями и представляя запрос на пленарном заседании 1 февраля, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что деятели, пришедшие на акцию в храм, оскорбили чувства миллионов верующих, которые поддержали передачу храма РПЦ.
"Это чрезвычайная ситуация. Это вне всякой морали. Храм – это место, где люди объединяются", – заявил политик.
Он также добавил, что среди активистов были представители ЛГБТ, направленные в территориальные избирательные комиссии во время выборов от партии "Яблоко".
"ЛГБТ – это спецназ партии "Яблоко"?"- спросил Макаров, обращаясь к либералу Борису Вишневскому.
Спикер ЗакСа потребовал провести внутреннюю проверку в отношении руководства и сотрудников музея Исаакиевского собора, изъять камеры наблюдения и видеозаписи акции.
"В 2012 году в Москве уже было подобное, было возбуждено уголовное дело", – заявил единоросс, имея в виду акцию Pussy Riot.
Аналогичный запрос (о привлечении активистов к ответственности) отправили в Генеральную прокуратуру РФ.
Справка:
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея Церкви вызвала большой резонанс в обществе.
Ряд городских депутатов, в частности, известный своею градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.
28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. 30 января депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов заявил, что намерен организовать крестный ход в поддержку передачи собора Церкви. Он убежден, что удастся собрать по меньшей мере 10 тысяч верующих.