Макаров: Устроившие акцию в Исаакии активисты оскорбили чувства миллионов верующих

Депутаты петербургского ЗакСа просят губернатора Георгия Полтавченко привлечь к ответственности активистов, устроивших акцию в Исаакиевском соборе. Запрос направлен от фракций ЛДПР и "Единая Россия" 1 февраля.

Напомним, что 28 января после встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм группа из порядка 30 активистов устроила акцию: во время богослужения протестующие против передачи Исаакия РПЦ подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей – городу!" Полиция не стала задерживать активистов: завершить свои действия протестующих попросили сотрудники музея.

Выступая перед парламентариями и представляя запрос на пленарном заседании 1 февраля, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что деятели, пришедшие на акцию в храм, оскорбили чувства миллионов верующих, которые поддержали передачу храма РПЦ.

"Это чрезвычайная ситуация. Это вне всякой морали. Храм – это место, где люди объединяются", – заявил политик.

Он также добавил, что среди активистов были представители ЛГБТ, направленные в территориальные избирательные комиссии во время выборов от партии "Яблоко".

"ЛГБТ – это спецназ партии "Яблоко"?"- спросил Макаров, обращаясь к либералу Борису Вишневскому.

Спикер ЗакСа потребовал провести внутреннюю проверку в отношении руководства и сотрудников музея Исаакиевского собора, изъять камеры наблюдения и видеозаписи акции.

"В 2012 году в Москве уже было подобное, было возбуждено уголовное дело", – заявил единоросс, имея в виду акцию Pussy Riot.

Аналогичный запрос (о привлечении активистов к ответственности) отправили в Генеральную прокуратуру РФ.