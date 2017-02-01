В Макеевке обстреляли больницу: идет эвакуация пациентов

Больница в Макеевке в самопровозглашенной Донецкой народной республике подверглась обстрелу, пациентов эвакуируют в убежище, сообщили 1 февраля в администрации города.

"Зафиксировано два попадания на территорию городской больницы №2. Предпринимаются меры для обеспечения безопасности, пациенты больницы сейчас в убежище", — заявили в мэрии.

По данным администрации Макеевки, обстрел в этом районе продолжается. Власти не исключают, что пациентов придется эвакуировать в другие медицинские учреждения.

"Повреждены жилые домостроения по улице Ферганская, имеются разрушения по Коккинаки и Кирова. Имеются попадания в общеобразовательную школу №21 по улице Глинки", — добавили в администрации.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.