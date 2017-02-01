Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе

Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».

Они посвящены уникальному продукту на российском телеком-рынке – услуге переноса остатков минут, гигабайтов и SMS на следующий период.

Герои рекламных роликов Tele2 остались прежними: о выгодных услугах оператора зрителям рассказывает группа молодых музыкантов. На этот раз они предстали в образе пожарных, которые предотвращают «сгорание» оплаченных, но не израсходованных в рамках тарифного плана минут, гигабайтов и SMS.

Разъезжая по городу на пожарной машине, герои фиксируют «и там, и тут «сгорание» неиспользованных минут». Чтобы исправить ситуацию, они вводят новое правило: за что заплачено не должно «сгорать». Второй ролик Tele2 стилизован под экстренный выпуск новостей, в котором герой-пожарный также призывает жителей городов спасти минуты и гигабайты.

Неделю назад Tele2 запустила уникальный продукт, позволяющий в конце месяца переносить оставшиеся минуты, SMS и интернет-трафик на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки «Черный».

Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.