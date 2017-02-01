Боец Росгвардии пострадал от рук петербурженки в суши-ресторане

Две девушки устроили дебош во время отдыха в суши-ресторане в Невском районе Петербурга. Одна из дам ударила приехавшую на вызов сотрудницу Росгвардии.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, нападение на сотрудницу наряда вневедомственной охраны было совершено ночью 1 февраля. В 00:20 группа задержания приехала по вызову с тревожной кнопки суши-ресторана в доме №2 по Народной улице: в заведении вели себя агрессивно две нетрезвых девушки. Одна из них потеряла чувство меры настолько, что ударила сотрудницу Росгвардии кулаком в лицо. В результате той потребовалась медицинская помощь.

Пьяных подруг доставили в отдел полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).