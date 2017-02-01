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01.02.2017 11:05

Центр «Лёгкие люди» приглашает пенсионеров освоить профессию актёра

Международный театральный центр «Лёгкие Люди» проводит конкурс для людей старшего поколения на курсе профессиональной подготовки актера. После прохождения программы участники получат диплом СПбГИКиТ и возможность работать в театре и в кино.

Как рассказали организаторы, идея курса «Актер театра и кино» состоит в том, чтобы дать возможность стать профессиональным актером всем, кто готов работать над собой, невзирая на возраст, профессиональный путь или физические данные. Стать актером для кого-то – это возможность реализовать свой творческий потенциал, для кого-то – получить новую профессию и изменить свою жизнь.

В рамках ближайшего набора будет разыгран грант на бесплатное обучение среди людей пожилого возраста. В центре подчеркивают, что хотят подарить возможность получить диплом и знания о театре от профессиональных актёров, режиссёров и педагогов именно старшему поколению. Ведь многие пенсионеры Петербурга, к сожалению, не имеют возможности посещать платные курсы.

Сейчас студенты курса – это люди самых разных возрастов и профессий. Курс рассчитан на тех людей, которые сразу же ставят перед собой высокую планку, хотят максимально погрузиться в обучение и стать настоящими профессионалами своего дела. Расписание позволяет совмещать учебу с работой, а программа построена таким образом, чтобы студенты получили практические навыки и концентрировались на самом важном в профессии.

В прошлые учебные сезоны среди преподавателей курса были Максим Диденко, Иван Вырыпаев, Джулиано ди Капуа, Сергей Овчаров и другие. А в этом году отдельный модуль будет проходить под руководством Ильи Ромашко в театральной лаборатории Gogol School (Москва), где художественным руководителем является Кирилл Серебренников.

Команда театрального центра уже имеет опыт работы с людьми старшего поколения. Так в 2012 году был запущен социальный проект «Golden Age театр», где пенсионеров обучили актерской игре, драматургии и искусству писать сценарии.

«Мы верим в театр, мы верим в вас, и мы, конечно же, верим, что заниматься актерским искусством никогда не поздно. Более того – возрастные актёры часто интереснее, точнее. Жизненный опыт не купишь. Чтобы поддержать эту нашу философию, и дать возможность учиться каждому, мы и придумали этот проект», – говорит художественный руководитель международного театрального центра «Лёгкие Люди» Татьяна Вайнштейн.

Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 60 лет, кто видит в себе потенциал и способности к актерскому искусству. Специальная подготовка или опыт работы не требуются. Для участия необходимо оставить заявку и успешно пройти вступительные экзамены, которые будут проходить в два этапа. К первому этапу конкурса необходимо подготовить чтецкую программу, состоящую из басни, прозы, стихов и пластического этюда на тему "Это я". Второй этап – это задание комиссии и собеседование на общекультурные темы.


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