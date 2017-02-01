Петербургский бизнесмен заплатил более 13 миллионов, чтобы выехать за рубеж

Судебные приставы Петербурга смогли заставить крупного предпринимателя заплатить многомиллионный долг в пользу государства за недоимки по налогам: им пришлось арестовать все банковские счета и перекрыть коммерсанту выезд за рубеж. Теперь бизнесмену предстоит еще и оплатить несколько сот тысяч за медлительность.

Как сообщает 31 января пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу, местный бизнесмен накопил более 13 миллионов рублей долга перед налоговиками. Рассчитываться с казной не спешил даже после получения исполнительных документов. Тогда должностные лица перешли к решительным действиям. Хотя официально за предпринимателем не числится имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, выяснилось, что он является генеральным директором сразу 10 (!) компаний: страховой фирмы, организации по добыче и обогащению железных руд и даже охотничьего клуба.

Приставы направили во все эти организации постановления о запрете регистрационных действий в отношении уставного капитала. А в их бухгалтерии – постановления на взыскания из зарплаты должника. Бизнесмен начал рассчитываться, но платежи по 50 и 100 тысяч явно не покрывали общий многомиллионный долг. Тогда были арестованы все счета должника в банках, а в отношении него самого наложен запрет на выезд за пределы РФ. Только это заставило мужчину образумиться и заплатить полную сумму долга.

Впрочем, за время разбирательств долг успел вырасти еще на 800 тысяч. Именно такую сумму исполнительского сбора должен заплатить коммерсант за свою скупость и нерасторопность.

