Полиция Пулково привлекла шуструю пенсионерку и логиста

Два уголовных дела по статье «Кража» возбудило следствие транспортной полиции в аэропорту Петербурга за один вечер. Подозреваемыми стали молодой специалист компании из грузового терминала Пулково и пожилая женщина, которая успела схватить, что плохо лежит.

По информации «Фонтанки», к вечеру 31 января оперативники уголовного розыска линейного отдела транспортной полиции Пулково предоставили следствию два материала. В одном сотрудники указали на 25-летнего специалиста по логике – сдаче и приемке груза логистической компании, работающей в грузовом терминале Пулково. Ему вменяется хищение товаров фирмы «Хорошая связь», которые отправлялись в Архангельск. Что касается второй новеллы, то здесь по уголовному делу проходит 58-летняя петербурженка, которая уже в пассажирском терминале заметила оставленную на минуту чужую сумку с вещами, не выдержала и украла ее.

По обоим делам ведется расследование.