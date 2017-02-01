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01.02.2017 10:25

В Петербурге пройдёт третья всероссийская выставка добрых иллюстраций

В старейшей школе Санкт-Петербурга – школе №606 с углубленным изучением английского языка Пушкинского района – сегодня, 1 февраля, открывается третья выставка из цикла «Друзья», которую организовал Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ленькин кот».

Выставка самых добрых иллюстраций «Друзья» — это общероссийский проект. Его основная задача — показать многогранность и красоту дружбы между человеком и животным, подарить каждому посетителю немного душевного тепла и желания сделать что-то доброе для животных, не имеющих еще своего верного и любящего друга среди людей. Проект реализуется при поддержке бренда PrettyCat, который возглавляет почётный член творческого объединения «Митьки» Тимофей Чернов.

В выставке примут участие художественные работы, присланные изо всех уголков России и стран СНГ. В активе фонда уже более 50 художественных работ. Зрители увидят, как искренняя бескорыстная дружба меняет жизнь не только кошки или собаки, но и человека.

Основная экспозиция дополнится рисунками и поделками учащихся 606-й школы. Все детские работы разместятся в пространствах холла и лестницы учебного заведения и вплоть до окончания выставки будут доступны ученикам, родителям школьников и сотрудникам школы.

В течение февраля на уроках труда ребята смогут своими руками изготовить игрушки для кошек и собак, живущих в петербургских приютах. После окончания выставки фонд «Ленькин кот» раздаст эти подарки нуждающимся животным.

Кроме того, в течение февраля посетителям выставки будет доступен альбом с фотографиями и краткими презентациями собак и кошек, которые в настоящее время ищут дом. Рядом с каждым животным будут даны контакты куратора, владеющего подробной информацией о животном. С ним же можно будет договориться о знакомстве с потенциальным питомцем вживую.

С кураторами и приютами этих животных фонд познакомился в процессе внедрения еще одного своего проекта – Центра бесплатного проката ветеринарного оборудования для приютов. Он открылся 29 ноября в «Щедрый вторник». В настоящее время он приобщает приюты города к идее совместного использования ветеринарного оборудования, необходимого в уходе за больными животными. Уже есть первые пользователи, оценившие идею нового проекта.

Не секрет, что многие животные, которых спасают волонтеры, нуждаются в экстренной медицинской помощи, а порой и в длительном лечении и реабилитации. «При этом в приютах нередко нет специального ветеринарного кабинета, а посещение ветеринарной клиники и процедуры стоят дорого. Теперь вылечить животное стало проще: необходимое медицинское оборудование можно бесплатно взять напрокат. Центр уже располагает двумя инфузоматами и устройствами для безопасной и комфортной поимки, перевозки и временного размещения животных, закуплен аппарат для импульсной электромагнитной терапии. Он уже востребован — на него уже собирается очередь», – рассказывает учредитель фонда «Ленькин кот» Валерий Гордин.

Оборудование закупается на пожертвования благотворителей. Фонд «Ленькин кот» начал внедрять европейскую практику благоподарков. Например, любой желающий может посвятить свое пожертвование кому-либо и направить в его адрес по почте соответствующий подарочный сертификат. «Это популярное в странах Европы движение: сейчас многие просят близких и друзей не покупать подарки на свадьбу или день рождения, а перевести эти средства в благотворительный фонд, – говорит Валерий Гордин. – Эта практика нашла отклик у петербуржцев – у нас уже есть благотворители, которые посвящают свои добрые дела близким или друзьям».

Более подробно о деятельности фонда, а также историю его создания можно узнать на сайте http://lyonkinkot.ru/.


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