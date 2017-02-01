Икону покровителя неверующих похитили в Красном Селе

Икону начала XX века украли у пожилого мужчины в пригороде Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", 63-летний житель Красного Села обратился в полицию с заявлением о краже 31 января. По словам потерпевшего, ночью к нему в дом на Гражданской улице через окно проникли неизвестные и украли довоенную икону Николая Чудотворца. Больше ничего, кроме рукописного образа на доске, из помещения не пропало.

Стоимость украденной реликвии сейчас устанавливают специалисты.

Возбуждено уголовное дело.

Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых христианских святых. Он считается покровителем путешественников, неверующих, узников и всех невинно осужденных. Также часто ему ставят свечки девушки, стремящиеся выйти замуж.