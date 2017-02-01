На зеленой ветке метро - задержки из-за неисправности состава на «Гостином дворе»

Техническая неисправность дверей состава привела к 10-минутному простою на зеленой линии петербургской подземки.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 1 февраля, около 9.25, на станции «Василеостровская» встали составы (в обе стороны движения). Поезда стояли с открытыми дверями, однако сотрудники метро не объясняли причины.

В пресс-службе петербургского метрополитена «Фонтанке» сообщили, что в это время на станции «Гостиный двор» была зафиксирована техническая неисправность дверей одного из поездов. Состав был без пассажиров.

На данный момент движение по линии возобновилось, однако наблюдается задержка. В утренний час пик на станциях ветки скопилось много людей.