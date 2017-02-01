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Точка опоры
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01.02.2017 09:37
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«Они и без медалей будут нашими героями…»

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» подвел итоги конкурса сочинений учеников спортивной школы-интернат № 289 о спортсменах-паралимпийцах в рамках проекта фонда «Паралимпийские уроки».
«Они и без медалей будут нашими героями…»

С 29 ноября по 3 декабря при поддержке БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» в Санкт-Петербурге проходили Кубок России и Всероссийские соревнования по настольному теннису среди лиц с ПОДА «Кубок Петра I». В первый день соревнований в зале было много юных болельщиков – «ТОЧКА ОПОРЫ» организовал для учеников спортивной школы-интернат № 289 Красносельского района «Паралимпийский урок».

Ребята смогли понаблюдать за необычными соревнованиями, а потом пообщаться с чемпионкой России и мира Еленой Литвиненко – спортсменкой, которая должна была представлять страну на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, и ее тренером Александрой Лосевой. В этот день школьники убедились, что любой человек может все, и для этого нужно всего лишь терпение, трудолюбие и, самое главное, желание.

По итогам поездки ребята писали сочинения. Лучшими, по мнению учителей, стали работы Василины Михайловой, Александры Рогожкиной и Валерии Чиглаковой. А один из авторов – Эмилия Асланова – также нарисовала эмблему паралимпийского настольного тенниса. Все ребята получили призовые грамоты от БФ «ТОЧКА ОПОРЫ», а победители – также сертификаты на посещение скалодрома «Неолит» .

«БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» проводит «Паралимпийские уроки» с 2012 года, и мы благодарим учителей 289-ой школы за то, что поддержали идею организации этого открытого урока. Такие встречи помогают воспитывать в школьниках терпимость и уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями. Мы с удовольствием публикуем работы победителей», – рассказали в фонде.

Лучшие сочинения о спортсменах-паралимпийцах учеников школы-интернат № 289

Василина Михайлова,10-й класс – Встреча с Еленой Литвиненко:

«Много на свете людей, которые, споткнувшись, опускают руки навсегда. Много тех, кто навсегда замыкается в своём несчастье. И есть те, кто, невзирая на трудности, боль, неудачи, жизненную несправедливость, идёт вперёд с высоко поднятой головой. Да, я говорю о параспортсменах! О тех самых героях, которые живут и работают подчас активнее полноценных людей. Ежедневные тренировки, соревнования, спортивные сборы, олимпиады, горестные поражения и блестящие победы. Вся их жизнь – результат огромного каждодневного труда.

23 ноября 2016 года мы с моими одноклассниками поехали на паралимпийский урок, на Всероссийские соревнования по настольному теннису, где я и познакомилась с этими «необычными» спортсменами.

Одной из них была Елена Литвиненко. Она рассказала нам о своей трудной жизни, о спортивной карьере, о соревнованиях, но больше всего меня удивил её энтузиазм. Сразу было видно, что всё, чем она занимается, доставляет ей удовольствие. Чемпионка Европы 2015 года, чемпионка России 2016 года в личном разряде, Елена шла к успеху, несмотря на то, что её детство прошло в детском доме, несмотря на то, что много раз проигрывала, и на то, что многое ей не удавалось. Притом Елена не винила злую судьбу за свою «необычность».

Я думаю, что такие люди, как Елена, могут служить примером для подражания. Они – гордость России. И неважно, «взяли» ли их на олимпиаду или нет, они и без медалей будут нашими героями!»

Александра Рогожкина, 10-й класс – Моя встреча с параспортсменкой Еленой Литвиненко:

«Я учусь в школе-интернате с углубленным изучением предмета «Физическая культура». 23 ноября 2016 года представителям нашей школы, и мне в том числе, посчастливилось присутствовать на соревнованиях по паранастольному теннису. На это мероприятие собралось много спортсменов из разных регионов страны. Соревнования начались церемонией открытия. Представитель благотворительного фонда «Точка опоры» Ирина Юхно познакомила нас с параспортсменкой Еленой Литвиненко. Но Елена не просто параспортсменка, она должна была поехать в этом году на паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Елена родилась в Ростовской области с поражением кистей обеих рук. В юношестве она мечтала стать экономистом, но в первый год обучения в Саратовском университете начала заниматься настольным теннисом.

Вот что рассказала Елена: «Сначала мне просто предложили поиграть, и я не отказалась. Затем стала заниматься теннисом всерьёз». Четыре года активных тренировок привели Елену к Всероссийским соревнованиям среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2015 году Елена стала бронзовым призёром чемпионата мира в командных соревнованиях. В том же году Елена переехала в Санкт-Петербург, поступила в институт им. А.А. Герцена на факультет адаптивной физкультуры.

Значительная победа Елены была на Чемпионате Европы, когда она принесла победное очко команде и тем самым ей принесла «золото». Как и у всех спортсменов, у Елены бывали переломные моменты: «Иногда хотелось бросить всё, были и слёзы, и истерики, когда ничего не получалось, когда я терпела поражение за поражением, делала ошибку за ошибкой. Но успокаивали тренер и психологи, которым я выплёскивала свои эмоции…» Так спортсменка делилась с нами своими переживаниями. Елену поддерживают родные, друзья и, конечно же, её тренер – Александра Юрьевна Лосева. Они вселяют силы, и появляется желание побеждать снова и снова.

Во время общения мы поняли, что Елена очень позитивный, добрый, открытый человек. Она рассказала нам много интересного и про себя, про свою спортивную карьеру, и про спорт в целом. Я желаю Елене огромного здоровья, побед в спорте и личного счастья. Мы гордимся, что у нас в стране есть такие мужественные люди!»

Валерия Чиглакова, 6-й класс – Встреча с мужественными людьми:

23 ноября 2016 года в Купчино, на стадионе «Комета», открылся Чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Там я познакомилась с параспортсменкой Еленой Литвиненко. Елена Литвиненко родилась с поражением кистей обеих рук. За четыре года в большом спорте она стала бронзовым призёром Чемпионата мира в составе сборной команды России по настольному теннису (в 2014 году), чемпионкой Европы (в 2015 году), чемпионкой России (в 2016 году).

В этом году паралимпийцев «не пустили» на паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. Можно себе представить: каждодневные тренировки, спортивные сборы – и нет возможности выступить на олимпиаде! Напрашивается вопрос: почему мир так жесток? Жесток по отношению к людям с ограниченными физическими возможностями! Они для нас являются примером силы воли и мужества. Об этом заставляют задуматься и слова знаменитого футболиста Зинедина Зидана: «Я плакал, потому что у меня не было футбольных кед, но однажды я встретил человека, у которого не было ног...».

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»


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