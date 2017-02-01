На Асафьева с 11 этажа упала женщина

Полиция Выборгского района Петербурга устанавливает обстоятельства падения женщины из окна.

Как стало известно «Фонтанке», тело 35-летней петербурженки нашли около половины шестого утра 31 января у дома №7 по улице Асафьева. Женщина скончалась от травм, предположительно, полученных при падении.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность погибшей — ею оказалась 35-летняя жительница этого дома. По предварительной информации, она упала с общего балкона дома на 11-м этаже.