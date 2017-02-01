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01.02.2017 09:23

WikiLeaks опубликовал документы, связанные с Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен

Организация WikiLeaks на своем сайте опубликовала порядка 4,8 тыс. документов, которые связаны с двумя участниками президентской гонки во Франции. Обнародованные бумаги касаются Франсуа Фийона и Марин Ле Пен. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

«3,6 тыс. документов из архивов французского кандидата в президенты Франсуа Фийона», — написали 1 февраля представители WikiLeaks.

«Из наших архивов: 1,1 тыс. документов на кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен», — заявили в Twitter WikiLeaks в другом сообщении.

Сами официальные бумаги находятся в открытом доступе на сайте организации.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля. О своем участии в нем уже заявили республиканцы, социалисты, праворадикалы, а также один независимый кандидат — бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон. Первых на голосовании представит Франсуа Фийон, вторых — Бенуа Амон, а третьих — Марин Ле Пен.

Источник: РБК

Справка:

WikiLeaks - международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации. Основателем, главным редактором и директором WikiLeaks является австралийский интернет-журналист и телеведущий Джулиан Ассанж.


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