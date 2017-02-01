В Петербурге спасают австралийца, увезенного с травмами из ночного клуба

Травмы, характерные при падении с высоты, получил иностранец после ночи в увеселительном заведении в центре Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", гражданина Австралии привезли в Мариинскую больницу в половине пятого утра 1 февраля. Скорая доставила иностранца из ночного клуба в доме №28 на набережной канала Грибоедова.

По предварительной информации, медики зафиксировали у пострадавшего травмы головы и перелом левой руки. Такие повреждения обычно бывают при падении с высоты. Впрочем, в полиции, где проводят проверку, не исключают, что турист мог стать жертвой нападения или конфликта в клубе.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.