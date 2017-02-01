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01.02.2017 08:46
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Петербургского бизнесмена подозревают в выводе 1,5 миллиона евро за рубеж

В Петербурге возбуждено уголовное дело о выводе валюты из России: по версии следствия, гендиректор местной фирмы перевел за рубеж крупную сумму якобы для покупки оборудования. Товар так и не привезли, а деньги остались в Германии.

Как стало известно «Фонтанке», 31 января в Петербурге был задержан 28-летний генеральный директор одной из фирм. Его подозревают в совершении преступления по п. «а», «в» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ в особо крупном размере).

По версии следствия, в сентябре 2014 года предприниматель заключил контракт с немецкой компанией на поставку оборудования геофизического мониторинга на сумму в 1 531 650 евро. В российском банке был оформлен соответствующий паспорт сделки. Однако ввоз товаров по контракту так и не был осуществлен. В августе 2015 года паспорт сделки закрыли при уступке иному резиденту: другая фирма теперь приобрела все права, требования и обязанности, вытекающие из контракта.

Между тем, переведенные по договору деньги так и не вернулись в страну. Таким образом, бизнесмен нарушил требование закона «О валютном регулировании и валютном контроле» о возврате средств и предоставил банку, как полагает следствие, заведомо подложные документы о передаче прав и обязанностей по контракту. По состоянию на дату совершения преступления (27 декабря 2015 года) сумма выведенных за границу средств составляет 118 860 941 рубль по курсу ЦБ РФ.

Бизнесмен находится на подписке о невыезде.

 

 


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