Группу, продающую нелегальные лекарства через Интернет, задержали в Петербурге

Двух бизнесменов и безработную, организовавших продажу лекарств, не прошедших госрегистрацию, задержали в Петербурге. В ходе обысков у группы нашли два миллиона рублей и три дорогих иномарки.

Как стало известно «Фонтанке», экономическая полиция 31 января задержала 43-летнего генерального директора, 44-летнего исполнительного директора петербургской фирмы, а также 25-летнюю безработную. Они подозреваются в том, что ввозили в Россию, а затем продавали через Интернет лекарства, которые не прошли в нашей стране государственную регистрацию.

В ходе обысков по месту жительства трех участников группы было изъято 800 упаковок разных медикаментов, а также два миллиона рублей, банковские карты и три автомобиля – BMW X5, Range Rover, BMW 320.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц).

Все трое дельцов взяты под стражу.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, расследование продолжается. Полиция пытается установить остальных организаторов и участников преступной группы и выявить дополнительные эпизоды.