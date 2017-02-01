Сайт Минобороны РФ - теперь и на арабском языке

Министерство обороны России с 1 февраля запустило арабскую версию своего официального сайта, говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Для жителей арабоговорящих стран станет доступен раздел официального сайта Минобороны России о ситуации в Сирии, в котором ежедневно планируется публикация информации из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, а также бюллетень о гуманитарной ситуации в городе Алеппо и других населенных пунктах САР», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в режиме реального времени начинает работу новостная лента с информацией о наиболее значимых событиях в жизни ВС России на арабском языке.

Отмечается, что новый сайт стал четвертым иноязычным интернет-ресурсом Минобороны России. Ранее были запущены англоязычная, франкоязычная и испаноязычная версии интернет-портала.