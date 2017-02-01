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01.02.2017 08:05

СМИ: В России принято решение о повышении пенсионного возраста

Правительство РФ решило повысить пенсионный возраст, однако не определилось с параметрами: до какой границы его поднять и когда открыто сообщить об изменениях.

Об этом пишет 1 февраля газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к правительству.

"Сам вопрос о повышении уже концептуально решен", — приводит слова источника издание.

При этом в пресс-службе Минтруда изданию опровергли эту информацию. Секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок правительства, также заявила, что решения еще нет.

Источник газеты рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос, когда объявлять о реформе, насколько повысить возраст и какие категории граждан затронет перемена. По словам источника, объявить об этом решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.

"Известия" сообщают, что окончательного решения по параметрам повышения возраста нет, однако существуют несколько основных проектов. Так один из них предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Другой вариант — выровнять пенсионный возраст женщин и мужчин до 63 лет. Также социальный блок правительства подготовил предложение повысить пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 для мужчин несмотря на то, что его представители публично выступают против увеличения пенсионного возраста.

Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в РФ продолжается не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в 2017 году в РФ не будет принято решения о повышении пенсионного возраста. Экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает необходимым повысить пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.

 

 

Источник: РИА Новости


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