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01.02.2017 02:03
1 Комментариев

Новые понятия ГИБДД: 30 тысяч с трезвого

Впервые ГИБДД Петербурга жаждет собственной крови. Ведь брать деньги с трезвого водителя, как с пьяного – крах понятий. 1 февраля решится участь двух инспекторов. «Фонтанка» знает, что случилось накануне.
Новые понятия ГИБДД: 30 тысяч с трезвого
Сафрон Голиков/Коммерсантъ

Ничто не предвещало вала звонков по телефонам личного состава петербургской ГИБДД, когда трое сотрудников Управления 31 января, около 15 часов, ехали по улице Ленина, что в Красном селе. Как в таких случаях и бывает, один из них прикрикнул: «Глядите!» И действительно, гражданин, вышедший из помещения микрофинансовой организации «Заначка», тут же сел в машину ДПС. Служебная двинулась, сделала небольшой крюк, остановилась, из салона выпал тот самый мужчина, машина уехала. Дедукция тех, кто случайно все это заметил да проследил, толкнула их на беседу с неизвестным.

– Господи, и вам тоже надо денег?! – взвыл петербуржец, когда ему предъявили служебные удостоверения. 

Вскоре он уже сидел у них в салоне автомобиля и рассказывал.

Зовут его Костя, фамилия Смирнов. Лет 30. Живет недалеко, в том же Красносельском районе. За час до того он ехал на своем потрепанном ВАЗ «2110», но по улице Лермонтова, что опять же в Красносельском районе. Его остановили, как раз те, к кому он только что присаживался в раскрашенную цветами ДПС машину. Принюхались и сказали, что пахнет.      

Тогда один из дорожных полицейских философски спросил: «И что будем делать?» А у Кости было только пять тысяч, которые он сразу же безропотно отдал. И тут же понял, что, если это не оскорбление, то где-то рядом. Ему растолковали, что только из уважения нужны еще двадцать пять. 

Костя Смирнов бросился звонить приятелям. Один сказал, что вот прямо сейчас у него есть десять тысяч, но нет возможности подъехать. Тогда полицейские отпустили Костю, но плохо вы знаете некоторых гаишников. Они с подвывертом. Поэтому предупредили, что если, он вздумает их обмануть, то они уже составили протокол по пьянке, согласно которому он, кстати, отказался и от подписи, и от освидетельствования. 

Но мы же хорошо знаем себя – водителей. Вот и наш герой вскоре примчался запыхавшийся, но с десяткой в зубах. Отдал, выдохнул и тут же начал думать об оставшихся пятнадцати тысячах. Ему подсказали те же двое в погонах. Оказывается, рядом можно взять быстрый кредит. 

Его подвезли к дому 85 по Ленина. Там он, как вы понимаете, взял недостающее. Как он сам рассказал, «бросил 15 тысяч между сидениями», но нарвался на управленцев. 

Это все петербуржец Смирнов изложил чуть позже в своем объяснении. Он не рассказал только то, как он живет и почему так боится ГИБДД. А «Фонтанка» узнала. У этого парня два ребенка – четыре и восемь лет, жена, конечно, и дед-инвалид. Работает он на трех работах – на стройке, сторожем и развозит пиццу. Ему очень права нужны. 

Журналист поговорил с десятком сотрудников ГИБДД по этому поводу, и смеет предполагать, что именно его бедность в первую очередь разозлила коллег сотрудников ДПС. А уже потом они, будто вдруг вспомнили, что тот, с кого получили, был еще и попросту трезв. 

Так эти сотрудники, превратившиеся в детективов, позвонили своему начальнику, полковнику полиции Александру Арутюняну, то есть начальнику 11 отдела УГИБДД, которое фактически является собственной безопасностью. 

«Фонтанка» не слышала, но тот, кто слышал, говорит, что Арутюнян нехорошо орал. Пока он орал, из соседнего отдела вызвали наряд ДПС и при понятых провели обследование Смирнова. Оно не показало ничего, кроме трезвости.  

Со Смирнова взяли заявление и зарегистрировали его в 9 отделе полиции УМВД по Красносельскому району. Если честно, то при другом раскладе, не зарегистрировали бы. А просто заставили тех двоих написать рапорта на увольнение да прямо на капоте. Но тут понеслось.

Чуть позже к отделу ГИБДД Красносельского района был вызван экипаж, остановивший Смирнова. Так сотрудники Управления увидели своих коллег – старшего лейтенанта Александра Лихачева и старшего лейтенанта Сергея Прокоповича. Говорят, они, еще не понимая накала, даже огрызались, мол, скоро всех нас пересажаете.           

Задерживать их у сотрудников 11 отдела права не было. Они лишь только пообещали веселую жизнь руководителю отдела ГИБДД. К вечеру же, 31 января, кто только это не обсуждал. Ну, повезло старшим лейтенантам – достался им трезвый работяга. Может, это и странно будет звучать, но все хотят их крови. Не потому, что все такие честные, а оттого, что они изменили обыкновенным внутриведомственным понятиям.  

«Фонтанка» предлагает чуть потерпеть. Мы знаем, что утром 1 февраля весь наработанный материал, где, кроме заявления, есть и свидетели в виде приятеля Смирнова, и видео, на котором зафиксировано, как он садится и выходит из машины ДПС, будет доставлен в Следственный комитет. 

А вот, что дальше, думаю, нам сама система теперь вынуждена рассказать.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (1)
Random_spb
1 февраля 2017 г. 02:42
Очень вкусная, по-журналистки приятная история, но дальше то что? Понятно, конкретное дело раскрутят, возможно даже и до суда доведут, но в чем мораль истории? Брать можно только с бухарей за рулем, а трезвых грабить нельзя? Они все одинаковые! Во время стажировки после школы милиции идпс официально предупреждают 1— месяц не брать на посту, тк могут проверить. И все! А дальше понеслась нелегкая по 3-5-7 на нос каждую смену.
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