Кто приехал сделать «Зенит» еще сильнее

Самый громкий российский футбольный трансфер этой зимы вот вот свершится: звезда «Челси» Бранислав Иванович приехал в Петербург. «Фонтанка» рассказывает, как первой встретила его в Петербурге, и чем он поможет Луческу.

Накануне английские СМИ сообщили о готовности защитника «Челси» Бранислава (ударение на второй слог) Ивановича вечером, 30 января, отправиться в Петербург на финальные переговоры с «Зенитом». «Фонтанка» выяснила, что 30 января ни один самолет из Великобритании не в Пулково не собирался. Зато 31 января такой рейс был: в 15:45 из Лондона.

К назначенному времени мы были на месте. Встречающий сотрудник «Зенита» тоже был здесь. Он был без таблички. Выдавала его только клубная куртка со стрелкой слева на груди. Пришлось немного подождать: сначала приземление перенесли на 10 минут, потом еще на 5. Наконец в 16:00 объявили, что самолет из Лондона благополучно приземлился в Санкт-Петербурге . Появления самого Ивановича в зоне прилета пришлось ждать еще 20 минут. Вышел сербский футболист в сопровождении своего агента Зорана Крнета. Они остановились, глядя по сторонам.

– Здравствуйте, я журналист, – представляюсь Ивановичу я. – Можно пару вопросов?

– Давайте потом, когда это все закончится, – смущаясь, ответил он на чистом русском. Тут уже подоспел сотрудник «Зенита», и все направились к выходу.

– Просто расскажите, как долетели? – продолжаю настаивать на ходу.

– Все прошло хорошо.

– В какой стадии находятся переговоры с «Зенитом»?

– Посмотрим, сейчас еще рано говорить.

– Как оцениваете свое состояние?

– Я доволен тем, что нахожусь здесь и сейчас. Посмотрим, чем это все закончится.

– Судя по вашему последнему матчу за «Челси» против «Бредфорда», где вы забили гол, вы находитесь в отличной форме.

– Да, да. Я знаю, что работал хорошо, хоть и часто не играл в последнее время, но физически я готов. Травм не было, все в порядке.

– С какими чувствами возвращаетесь в Россию?

– Давайте поговорим об этом потом, – вновь повторил Иванович, находясь уже возле автомобиля.

Немногословно, но другого в ситуации, когда подпись под договором еще не поставлена, а разговор происходит на бегу, вряд ли можно было ожидать.

Ранее сообщалось, что контракт будет подписан сегодня ближе к ночи. Зарплата Ивановича по версии «Спорт-Экспресса » составит 5 миллионов евро, по инсайдерской информации футбольного комментатора Нобеля Арустамяна — 3,5 миллиона евро. Так кто такой Иванович и чем он должен помочь «Зениту»?

Говоря о карьере Бранислава Ивановича, большинство российских поклонников футбола (особенно та их часть, что проживает в районе столичного Черкизово) с гордостью вспоминают, что в «Челси» он перешел из московского «Локомотива». Иванович – действительно один из тех, кто ушел в европейский топ-клуб из РФПЛ и стал там лидером. Это было прекрасное время для российского футбола: 2008 год. Тогда на фоне бронзового для сборной России чемпионата Европы и победы «Зенита» в Кубке УЕФА казалось, что российский чемпионат действительно настолько силен, что способен готовить звезд мирового масштаба. Иллюзии развеялись достаточно быстро, но это другая история.

Иванович обратил на себя внимание скаутов европейских клубов еще будучи футболистом белградского ОФК. «Локомотив» просто оказался решительнее остальных. Все два года, что Иванович отыграл в футболке «железнодорожник ов», он неизменно был одним из лучших игроков в их составе.

Переезд Ивановича из Москвы в Лондон получился впечатляющим. «Локомотив» продал его за 12 миллионов евро (покупал за 1 миллион) и этот трансфер до сих пор входит в рейтинг самых успешных сделок на экспорт в истории российского футбола. Несмотря на солидную даже по меркам зажиточной английской премьер-лиги сумму, в сезоне 2007/08 он так и не вышел на поле в основном составе «Челси», которым тогда руководил Аврам Грант. Дошло до того, что в английской прессе появились слухи об уходе Ивановича в один из итальянских клубов.

«Я не отношусь к тренеру плохо, но в тот момент я был действительно зол. Теперь я понимаю его, потому что не мог изменить много вещей в тот момент. Это было самое тяжелое время в моей карьере», – рассказывал Иванович в мае 2010, когда его дела в «Челси» пошли в гору. К тому моменту он сыграл уже больше 60 матчей за лондонский клуб. Отчасти на это повлияла смена тренера (вместо Гранта был назначен Луиc Филипе Сколари), кроме того, в сезоне 2009-2010 травму получил один из главных конкурентов за место на правом фланге португалец Жозе Босингва. Сам Иванович всегда вспоминает нападающего Андрея Шевченко, протянувшего ему руку помощи в тот момент, когда это было нужно больше всего:

«Не могу забыть, что для меня сделал Андрей Шевченко. Он очень помогал мне, он пытался дать мне уверенность. Шевченко рассказывал о стиле игры в Англии, что я должен делать как защитник и что я могу улучшить. Для него тоже тогда был тяжелый период. Он был вне команды, травмирован, но думал не только о себе. Могу только поблагодарить его за все то, что он сделал, потому что он помог мне подготовиться к будущей игре».

С того момента и вплоть до сезона 2016/17 Иванович был неотъемлемой частью «Челси». Его часто критиковали за действия в обороне, в некоторых ситуациях он даже становился объектом для насмешек со стороны болельщиков.

Но две вещи заставляли людей уважать Ивановича. Это его игра в атаке и самоотверженност ь. Ни один рейтинг лучших атакующих защитников современного футбола не обходится без Бранислава.

Самым выдающимся для Ивановича стал сезон 2014/15, в котором он забил 6 мячей и отдал 6 голевых пасов за «Челси» во всех официальных турнирах. Его голы часто становятся ключевыми: мяч в ворота «Бернли» в том сезоне принес команде Ивановича очко, чудо-гол в ворота «Астон Виллы» – три, а точный удар в матче против «Ливерпуля» вывел «Челси» в финал Кубка Лиги.

Иванович пользуется неоспоримым авторитетом среди игроков и не только.

В декабре 2015 в одной из национальных газет Британии капитана «Челси» Джона Терри попросили назвать идеальную команду из игроков, когда-либо выступавших с ним за лондонский клуб. Над некоторыми позициями Терри долго размышлял, но, когда дело дошло до правого фланга защиты, он, не сомневаясь ни секунды, назвал Ивановича.

«Когда комплимент делает такой человек, как Джон Терри, то надо принимать его и радоваться. Это самый замечательный подарок, когда один из лучших футболистов в истории клуба говорит такие вещи», – комментировал позже эту новость Иванович.

Жозе Моуринью говорил об Ивановиче, что это единственный футболист в современном «Челси», стабильно показывающий хорошую игру. В том самом полуфинале Кубка Англии против «Ливерпуля», прежде чем забить гол и стать героем матча, Иванович серьезно повредил ногу: сквозь шнуровку на правой бутсе стала видна кровь.

Далее своими впечатлениями делится Джон Терри:

«Сразу после свистка на перерыв после первого тайма Иванович показал свою травмированную, окровавленную ногу докторам. Доктора пришли в ужас: у него зияла дыра, откуда сочилась кровь. Многие игроки попросили бы замену, но только не он! Ошалевшим врачам Бранислав крикнул: «Заклейте ее. Я остаюсь в игре. После матча разберемся». Именно он забил гол. Победный гол. Он классный футболист, у него отличный характер и в нем живет дух победителя!».

«Бутсы Ивановича нужно выставить на стенде в фойе нашей академии, чтобы юные игроки видели, что они все в крови. Мы не можем демонстрировать там его ноги, которые все в шрамах и ссадинах, но эти белоснежные бутсы, залитые кровью, станут ярчайшим примером того, как нужно отдаваться игре», – говорил на послематчевой пресс-конференци и Моуринью.

Однако в определенный момент эксперты заговорили, что количество брака Ивановича в обороне стал превышать его достоинства.

А тут еще «Челси» возглавил Антонио Конте, который изменил схему игры на 3-4-3, в которой Ивановичу попросту не нашлось места. 30 октября 2016 в матче против «Саутгемптона» в премьер-лиге он впервые за год остался на скамейке запасных. С того момента «Челси» провел еще 14 встреч и лишь в одной из них Иванович вышел в стартовом составе (8 января против «Питерборо» в Кубке Англии), 7 раз появлялся на поле на последних минутах, 5 раз так и остался сидеть на скамейке, один раз вообще не попал в заявку. Для игрока, который начиная с 2009 года пропустил без серьезных причин считанное количество встреч, который почти всегда играл от свистка до свистка, подобное не могло остаться без внимания.

Для перезапуска карьеры 32-летний Иванович выбрал «Зенит». Здесь ему предстоит не самый легкий путь. Судя по всему, главный тренер петербургской команды Мирча Луческу видит серба на позиции центрального защитника. Одно можно сказать точно: хуже не будет. Если сравнить основные статистические показатели Ивановича с цифрами центральных защитников «Зенита» (Новосельцев, Нету, Ломбертс), можно увидеть, что серб почти ни в чем им не уступает, а в таких компонентах, как выигранные единоборства и отборы, чуть превосходит их. Опять же, с одной стороны «Зениту» нужно качественное усиление, а не еще один Нету или Ломбертс. С другой – Иванович демонстрировал одинаковые с ними показатели, выступая в английской премьер-лиге, уровень которой на порядок выше российской.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»