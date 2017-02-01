900 сотрудников Госдепа США подписали документ с критикой миграционных указов Трампа

Около 900 сотрудников Госдепартамента США подписали внутриведомственный документ, в котором указы президента США Дональда Трампа в области миграционной политики подвергаются критике, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, сотрудники внешнеполитического ведомства выразили несогласие с введением временного запрета на прием мигрантов из семи мусульманских стран. Представитель Госдепартамента подтвердил агентству, что документ был направлен руководству.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 120 дней размещения беженцев в США. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами- до 50 тысяч человек в 2017 финансовом году.

Также Трамп ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.