Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Донбассе. Под председательством Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет Безопасности организации обсудит ситуацию на востоке Украины 2 февраля на открытом заседании, передает РИА «Новости».

«Мы собираемся в ходе нашего председательства в этот четверг (2 февраля) в 15.00 (23.00 мск) провести открытую встречу Совету Безопасности», — сказал он.

По словам Ельченко, Украина ожидает, что Совбез ООН призовет к немедленному возвращению к режиму прекращения огня на востоке Украины.

При этом отмечается, что Украина 1 февраля станет председателем СБ ООН на месяц.