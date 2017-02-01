Основатель Amazon поддержит иск штата Вашингтон против Трампа

Основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что поддержит иск, поданный штатом Вашингтон в связи с указами президента Дональда Трампа, ограничивающими число мигрантов, передает ABC.

Также сообщается, что корпорация Microsoft и компания Expedia выступили в поддержку иска.

В заявлении говорится, что действия Трампа наносят ущерб штата и работающим в Вашингтоне компаниям.

Ранее прокурор Вашингтона Боб Фергюсон заявил, что подаст в суд по вопросу соответствия Конституции иммиграционного указа президента США Дональда Трампа.