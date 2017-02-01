Сан-Франциско подал иск к президенту США Дональду Трампу

Прокурор Сан-Франциско Деннис Эррера подал иск, который оспаривает указ президента США Дональда Трампа об ограничении финансирования так называемых городов-убежищ, которые отказываются выдавать нелегальных мигрантов властям, передает «Би-би-си».

Термин «города-убежища» относится к городам США, которые ввели меры по ограничению деятельности федеральных иммиграционных властей на своей территории.

В иске говорится, что постановление Трампа нарушает 10-ю поправку к конституции США, которая устанавливает, что полномочия, которые конституция прямо не относит к ведению федеральных властей, сохраняются за штатами и гражданами.

«С вопиющим пренебрежением законом президент Соединенных Штатов стремится принудить местные органы власти отказаться от того, что известно как законы и политика города-убежища», — говорится в иске.

Прокурор добавил, что политика городов-убежищ призвана служить стимулом для нелегальных мигрантов сообщать о преступлениях, не опасаясь высылки, и таким образом делать город более безопасным.