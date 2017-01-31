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31.01.2017 23:47

«Зенит» и «Бенфика» меняют Маурисио на Самариса

Обмен игроками в ближайшее время произведут футбольные клубы «Зенит» и «Бенфика», сообщают источники, близкие к руководству португальского футбольного клуба.

Колумнист португальского издания Record Педро Силва написал в своем твиттере, что греческий полузащитник Андреас Самарис переедет в Петербург, а в обратном направлении отправится бразилец Маурисио. Силва также подчеркнул, что сделка будет подписана без дополнительных выплат.

Ранее французский футбольный клуб «Бордо» подтвердил переход 20-летнего защитника «Зенита» Вукашина Йовановича на правах аренды.

Напомним, что 28-летний бразильский полузащитник отыграл за  "Зенит" 35 игр, в которых забил 4 гола.


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