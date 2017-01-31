Приставы доставили Навального в Киров

Оппозиционер Алексей Навальный вечером 31 января прибыл в Киров в сопровождении судебных приставов.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает "Газета.ру" со ссылкой на «Интерфакс».

«Алексей прибыл, приставы сопровождают», — сказала она.

По словам Ярмыш, приставы 1 февраля также должны будут сопроводить Навального до здания Ленинского суда, где состоится очередное заседание по делу «Кировлеса».

Напомним, ранее "Фонтанка" писала о том, что в офис Фонда борьбы с коррупцией днем 31 января пришли судебные приставы, чтобы принудительно доставить главу ФБК Алексея Навального на судебное заседание в Киров. Потом сам оппозиционер написал в Twitter о том, что приставы подтвердили, что приехали сопровождать Навального в суд. Правда, по словам основателя ФБК, оппозиционер и так собирался ехать на суд и даже показал приставам билет до Кирова. Поскольку 30 января Ленинский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе Навального на заседание, после того, как оппозиционер на него не явился.

Напомним, в 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества «Кировлеса». Позже Европейский суд по правам человека постановил, что право на справедливое судебное разбирательство политика в ходе процесса было нарушено. Верховный суд РФ учел мнение международного суда и удовлетворил жалобу на приговор, отменив его и направив дело на повторное рассмотрение.