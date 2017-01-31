Единороссы хотят привлечь к ответственности участников акции в Исаакиевском соборе

Фракция "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга готовит обращение в правоохранительные органы в связи с акцией в Исаакиевском соборе. Об этом сообщили "Фонтанке" несколько депутатов.

Напомним, что 28 января после встречи с оппозиционными депутатами городского парламента на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные "проходки" на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм с Марсова поля группа из 30 активистов устроила в нем акцию. Во время богослужения они подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей-городу!". Полиция не стала задерживать активистов, завершить действо их уговорили музейные работники.

По словам собеседников "Фонтанки" в Мариинском дворце, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, выступающий за передачу храма Русской православной церкви, был сильно возмущён поведением акционистов, в связи с чем призвал своих однопартийцев обратиться в правоохранительные органы с требованием "навести порядок". По словам нескольких депутатов, речь может идти о просьбе сотрудников правопорядка проверить активистов на нарушение закона об оскорблении чувств верующих и других норм российского законодательства. Точные формулировки запроса депутаты не называют.

Ожидается, что завтра, 1 февраля, обращение к руководству структур Следственного комитета России в Петербуге и ГУ МВД по СПб и ЛО подпишут все 36 депутатов фракции "Единой России" в парламенте Северной столицы, после чего письма будут направлены в соответствующие органы.

Напомним, что акция на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора РПЦ собрала от 2 до 5 тысяч человек. Митинг прошёл без инцидентов. А проходившая в то же время в Петербурге акция в поддержку передачи храма собрала не более 30 активистов.