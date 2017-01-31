СК России устанавливает обстоятельства обстрела российских журналистов в Донецке

СК России устанавливает обстоятельства обстрела российских журналистов на севере Донецка 31 января.

По данным следствия, сегодня ряд российских журналистов, среди которых были стрингер Russia Today, представители НТВ, Lifenews и других СМИ, попали под обстрел артиллерии Вооруженных сил Украины в Киевском районе города Донецка. Сотрудники СМИ выполняли редакционное задание. После разрыва нескольких снарядов съемочные группы решили покинуть опасное место и направиться в укрытие, в связи с тем, что обстрел территории продолжается.

"СК России уже устанавливает все обстоятельства данного обстрела в рамках расследования уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следователи проверят, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе.

Данные факты еще раз подтверждают, что украинские военнослужащие продолжают умышленно и систематически нарушать минские договоренности, а также нормы международного права (Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, Женевская конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол № II к ней)", – сообщает ведомство.

Расследование всех фактов в рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны продолжается.